Прощай, «макаров»!
ТВ-Эфир
Прощай, «макаров»!

    Трамп выразил соболезнования семьям жертв теракта в Нью-Йорке

    комментировать
    • Фото: Reuters © 2017, Brendan McDermid
    Трамп выразил соболезнования семьям жертв теракта в <nobr>Нью-Йорке</nobr>

    Трамп выразил соболезнования семьям жертв теракта в Нью-Йорке

    Трамп выразил соболезнования семьям жертв теракта в <nobr>Нью-Йорке</nobr>
  • Фото: Reuters © 2017, Brendan McDermid

    • Белый дом обещал оказать любое содействие полиции и ФБР для помощи в расследовании теракта на Манхэттене.

    Дональд Трамп, президент США: «Наши мысли и молитвы обращены к жертвам сегодняшнего теракта в Нью-Йорке и их семьям. Моя администрация окажет всестороннюю поддержку полиции Нью-Йорка, включая и совместное с ФБР расследование».

    Трамп также назвал произошедшее на Манхэттене «трусливой атакой» и поблагодарил тех, кто остановил подозреваемого и оказал первую помощь пострадавшим. Президент США также прокомментировал происшествие на своей странице в Twitter, заявив о том, что террористы не должны иметь возможности проникать на территорию США.

    Дональд Трамп: «Мы не должны позволить группировке „Исламское государство“ попасть в нашу страну после того, как она будет разгромлена на Ближнем Востоке. Довольно».




    смотретьВ центре Нью-Йорка произошла стрельба
    В центре Нью-Йорка произошла стрельба
    Мужчина на грузовике выехал на велосипедную дорожку в юго-западной части района Манхэттен и умышленно сбивал на своем пути велосипедистов, а также протаранил несколько машин, включая школьный автобус. После чего на пересечении улиц Уэст-Стрит и Чэмберс-Стрит водитель вышел из кабины грузовика, как предполагалось, с оружием в руках. Он был нейтрализован открывшими по нему огонь полицейскими. Сообщается, что мужчина получил ранения и был задержан. В полиции также сообщили, что у него было при себе оружие для игры в пейнтбол.

    смотретьСМИ узнали имя мужчины, совершившего теракт в Нью-Йорке
    СМИ узнали имя мужчины, совершившего теракт в Нью-Йорке
    По информации СМИ, задержанным оказался проживающий в США 29-летний выходец из Узбекистана по имени Сайфулло Хабибулаевич Саипов.

    смотретьМэр Нью-Йорка: число жертв теракта на Манхэттене возросло до 8
    Мэр Нью-Йорка: число жертв теракта на Манхэттене возросло до 8
    Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио назвал произошедшее терактом. По словам градоначальника, жертвами теракта стали 8 человек, ранения и травмы получили не менее 12.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru