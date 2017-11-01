Трамп выразил соболезнования семьям жертв теракта в Нью-Йорке

Белый дом обещал оказать любое содействие полиции и ФБР для помощи в расследовании теракта на Манхэттене.
Дональд Трамп, президент США: «Наши мысли и молитвы обращены к жертвам сегодняшнего теракта в Нью-Йорке и их семьям. Моя администрация окажет всестороннюю поддержку полиции Нью-Йорка, включая и совместное с ФБР расследование».
Трамп также назвал произошедшее на Манхэттене «трусливой атакой» и поблагодарил тех, кто остановил подозреваемого и оказал первую помощь пострадавшим. Президент США также прокомментировал происшествие на своей странице в Twitter, заявив о том, что террористы не должны иметь возможности проникать на территорию США.
Дональд Трамп: «Мы не должны позволить группировке „Исламское государство“ попасть в нашу страну после того, как она будет разгромлена на Ближнем Востоке. Довольно».
Мужчина на грузовике выехал на велосипедную дорожку в юго-западной части района Манхэттен и умышленно сбивал на своем пути велосипедистов, а также протаранил несколько машин, включая школьный автобус. После чего на пересечении улиц Уэст-Стрит и Чэмберс-Стрит водитель вышел из кабины грузовика, как предполагалось, с оружием в руках. Он был нейтрализован открывшими по нему огонь полицейскими. Сообщается, что мужчина получил ранения и был задержан. В полиции также сообщили, что у него было при себе оружие для игры в пейнтбол.
По информации СМИ, задержанным оказался проживающий в США 29-летний выходец из Узбекистана по имени Сайфулло Хабибулаевич Саипов.
Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио назвал произошедшее терактом. По словам градоначальника, жертвами теракта стали 8 человек, ранения и травмы получили не менее 12.
Трамп также назвал произошедшее на Манхэттене «трусливой атакой» и поблагодарил тех, кто остановил подозреваемого и оказал первую помощь пострадавшим. Президент США также прокомментировал происшествие на своей странице в Twitter, заявив о том, что террористы не должны иметь возможности проникать на территорию США.
Дональд Трамп: «Мы не должны позволить группировке „Исламское государство“ попасть в нашу страну после того, как она будет разгромлена на Ближнем Востоке. Довольно».
We must not allow ISIS to return, or enter, our country after defeating them in the Middle East and elsewhere. Enough!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 октября 2017 г.
Мужчина на грузовике выехал на велосипедную дорожку в юго-западной части района Манхэттен и умышленно сбивал на своем пути велосипедистов, а также протаранил несколько машин, включая школьный автобус. После чего на пересечении улиц Уэст-Стрит и Чэмберс-Стрит водитель вышел из кабины грузовика, как предполагалось, с оружием в руках. Он был нейтрализован открывшими по нему огонь полицейскими. Сообщается, что мужчина получил ранения и был задержан. В полиции также сообщили, что у него было при себе оружие для игры в пейнтбол.
По информации СМИ, задержанным оказался проживающий в США 29-летний выходец из Узбекистана по имени Сайфулло Хабибулаевич Саипов.
Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио назвал произошедшее терактом. По словам градоначальника, жертвами теракта стали 8 человек, ранения и травмы получили не менее 12.
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