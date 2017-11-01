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    «И тогда мы испугались»: очевидцы рассказали о теракте в Нью-Йорке. Нью-Йорк, США, оружие, полиция, стрельба, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«И тогда мы испугались»: очевидцы рассказали о теракте в Нью-Йорке

    «И тогда мы испугались»: очевидцы рассказали о теракте в Нью-Йорке

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    • Фото: Reuters © 2017, Brendan McDermid
    «И тогда мы испугались»: очевидцы рассказали о теракте в <nobr>Нью-Йорке</nobr>

    «И тогда мы испугались»: очевидцы рассказали о теракте в Нью-Йорке

    «И тогда мы испугались»: очевидцы рассказали о теракте в <nobr>Нью-Йорке</nobr>
    • Фото: Reuters © 2017, Brendan McDermid

      • Новый теракт в центре американского мегаполиса был совершен рядом с мемориалом памяти жертв атаки 11 сентября 2001 года, недалеко от реконструированного здания Всемирного торгового центра в Нью-Йорке.

      Все случилось в южной части острова Манхэттен. По словам очевидцев, грузовик проехал несколько улиц, сбивая на своем пути велосипедистов, а затем врезался в школьный автобус. Далее из кабины вышел человек c двумя предметами, похожими на пистолеты, и направил оружие на прохожих. Полицейские открыли огонь и ранили мужчину. После этого преступника задержали.

      Жительница Нью-Йорка рассказывает: «Мы увидели машину, окруженную разбитыми велосипедами. Увидели темноволосого парня с бородой. Он держал в руках два пистолета. Стало немного страшно. Кто-то крикнул нам, чтобы мы бежали. И вот тогда мы испугались по-настоящему».

      Очевидец теракта: «Грузовик врезался в автобус, люди в салоне пострадали. Потом из грузовика выскочил парень. У него был пистолет. Он побежал по улице. Люди начали кричать и звать полицейских. Полицейские прибежали и началась стрельба».

      На экстренной пресс-конференции мэр Нью-Йорка заявил, что атака была терактом. По словам градоначальника, в результате нападения погибли 8 человек, еще 12 получили серьезные ранения.

      Билл де Блазио, мэр Нью-Йорка: «Это трагический день в истории нашего города. Основываясь на информации, которую нам удалось собрать к данному моменту, можно утверждать, что произошедшее является актом терроризма. Это была трусливая атака против невинных граждан. Она была направлена на то, чтобы посеять ужас и уничтожить наш дух. В недалеком прошлом нашему городу уже приходилось переживать страшные минуты. Жители Нью-Йорка показали свою силу и способность противостоять насилию».

      смотретьИсполнитель теракта в Нью-Йорке оставил записку в машине
      Исполнитель теракта в Нью-Йорке оставил записку в машине
      Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования семьям жертв теракта и пострадавшим. Американские СМИ утверждают, что исполнитель теракта арендовал грузовик за час до атаки. Поступают сообщения и о записке, которая извещает, что теракт якобы был совершен в поддержку террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ).

      смотретьСМИ узнали имя мужчины, совершившего теракт в Нью-Йорке
      СМИ узнали имя мужчины, совершившего теракт в Нью-Йорке
      Сообщается, что задержанного мужчину , опознали как уроженца Узбекистана Сайфулло Хабибулаевича Саипова, который прибыл в США в 2010 году и получил вид на жительство.

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