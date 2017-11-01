ФБР подозревала устроившего теракт в Нью-Йорке мужчину в связях с ИГ

Исполнитель теракта в
Нью-Йорке, жертвами которого стали восемь человек, ранее попадал в поле зрения властей США. В ФБР догадывались о его причастности к экстремистской организации. Однако по какой-то причине решили его не задерживать.
29-летний уроженец Узбекистана приехал в страну подучить английский, в последнее время работал в такси. О личности преступника, который устроил теракт на Манхэттене, известно пока не так много. Его имя — Сайфулло Саитов, родом из Узбекистана. В США перебрался семь лет назад. За это время сменил четыре города.
Те, кто знал Саитова лично, мягко говоря, удивлены новостью о его задержании. По словам соседей, Саитов ничем не выделялся — работал водителем, воспитывал двоих детей.
Саитов успел проехать примерно полтора-два километра, после чего врезался в школьный автобус. Лишь чудом никто из детей не погиб. В ходе спецоперации террорист получил ранение в живот. Его экстренно госпитализировали. Но прежде чем передать злоумышленника в руки врачей, его допросили агенты ФБР. Им Саитов представился как сторонник запрещенной в России группировки «Исламское государство». После этого он потерял сознание. В машине на водительском кресле полицейские нашли записку, в которой Саитов признавался, что на совершение преступления его подтолкнули приверженцы экстремистских взглядов.
Жертвами теракта, по последним данным, стали восемь человек, еще около 20 пострадали и остаются в больнице. Наш соотечественник Леонид Сквирский оказался на месте трагедии спустя 10 минут.
Леонид Сквирский: «Люди вели себя так, будто ничего не произошло. Как гуляли с собаками — так и гуляли, с колясками. Так и проходили мимо, и даже не смотрели в ту сторону. Невероятное количество полиции, куча пожарных машин. Куча скорых».
Сейчас на Манхэттене усилены меры безопасности. Учебные заведения по решению властей закрыты. Кафе и ресторанам разрешили работать. Вот только посетителей там сегодня почти нет. Люди стараются не выходить на улицу без лишней необходимости. Что же касается задержанного, как только врачи разрешат, с ним снова побеседуют оперативники.
Подробности — в видеоматериале.
Те, кто знал Саитова лично, мягко говоря, удивлены новостью о его задержании. По словам соседей, Саитов ничем не выделялся — работал водителем, воспитывал двоих детей.
Саитов успел проехать примерно полтора-два километра, после чего врезался в школьный автобус. Лишь чудом никто из детей не погиб. В ходе спецоперации террорист получил ранение в живот. Его экстренно госпитализировали. Но прежде чем передать злоумышленника в руки врачей, его допросили агенты ФБР. Им Саитов представился как сторонник запрещенной в России группировки «Исламское государство». После этого он потерял сознание. В машине на водительском кресле полицейские нашли записку, в которой Саитов признавался, что на совершение преступления его подтолкнули приверженцы экстремистских взглядов.
Жертвами теракта, по последним данным, стали восемь человек, еще около 20 пострадали и остаются в больнице. Наш соотечественник Леонид Сквирский оказался на месте трагедии спустя 10 минут.
Леонид Сквирский: «Люди вели себя так, будто ничего не произошло. Как гуляли с собаками — так и гуляли, с колясками. Так и проходили мимо, и даже не смотрели в ту сторону. Невероятное количество полиции, куча пожарных машин. Куча скорых».
Сейчас на Манхэттене усилены меры безопасности. Учебные заведения по решению властей закрыты. Кафе и ресторанам разрешили работать. Вот только посетителей там сегодня почти нет. Люди стараются не выходить на улицу без лишней необходимости. Что же касается задержанного, как только врачи разрешат, с ним снова побеседуют оперативники.
Подробности — в видеоматериале.
Жертвами теракта в Нью-Йорке, по последним данным, стали 8 человек, еще более 10 получили ранения. Все случилось в южной…Опубликовано НТВ 31 октября 2017 г.
Комментарии