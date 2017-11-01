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    Манхэттенский террорист переехал в США, выиграв грин-карту. Исламское государство, Нью-Йорк, расследование, США, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМанхэттенский террорист переехал в США, выиграв грин-карту

    Манхэттенский террорист переехал в США, выиграв грин-карту

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    Манхэттенский террорист переехал в США, выиграв <nobr>грин-карту</nobr>

    Манхэттенский террорист переехал в США, выиграв грин-карту

    Манхэттенский террорист переехал в США, выиграв <nobr>грин-карту</nobr>

      Накануне на Манхэттене выходец из Узбекистана проехал на грузовике несколько улиц, сбивая велосипедистов и пешеходов, после чего врезался в школьный автобус. При задержании у него обнаружили записку, в которой говорилось о приверженности террористической группировке ИГ (запрещенной в РФ — ред.).

      Известно, что преступник приехал в США из Узбекистана семь лет назад, причем, по некоторым данным, выиграл грин-карту в лотерею. В доме террориста прошли обыски. Следствие полагает, что подозреваемый действовал в одиночку. Установлено, что преступник работал водителем в Uber.

      Жертвами теракта в Нью-Йорке стали восемь человек, еще 12 получили ранения. Узбекистан уже заявил о готовности помочь в расследовании.

      Жертвами теракта в Нью-Йорке, по последним данным, стали 8 человек, еще более 10 получили ранения. Все случилось в южной…

      Опубликовано НТВ 31 октября 2017 г.

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