Устроившему атаку в Нью-Йорке водителю грузовика предъявили обвинения в терроризме

Водителю грузовика, совершившему наезд на пешеходов на юге Манхэттена, предъявили обвинения в терроризме.
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление исполняющего обязанности прокурора южного округа Нью-Йорка Джуна Кима.
Джун Ким: «Мы сейчас выдвигаем против него обвинения в федеральном преступлении — терроризм».
Уточняется, что Саипова обвиняют в оказании материальной поддержки террористической организации, насилии и уничтожении автотранспортных средств. В заявлении также указано, что он отказался от права не свидетельствовать против себя и признал, что вдохновлялся пропагандой запрещенной в РФ террористической группировки ИГИЛ.
По информации РИА Новости, Саипову грозит заключение или смертная казнь.
Напомним, жертвами атаки на юге Манхэттена стали восемь человек, около 20 пострадали. Выходец из Узбекистана Сайфулло Саипов на грузовике таранил велосипедистов и пешеходов, а затем врезался в школьный автобус. Во время задержания он был ранен.
Джун Ким: «Мы сейчас выдвигаем против него обвинения в федеральном преступлении — терроризм».
Уточняется, что Саипова обвиняют в оказании материальной поддержки террористической организации, насилии и уничтожении автотранспортных средств. В заявлении также указано, что он отказался от права не свидетельствовать против себя и признал, что вдохновлялся пропагандой запрещенной в РФ террористической группировки ИГИЛ.
По информации РИА Новости, Саипову грозит заключение или смертная казнь.
Напомним, жертвами атаки на юге Манхэттена стали восемь человек, около 20 пострадали. Выходец из Узбекистана Сайфулло Саипов на грузовике таранил велосипедистов и пешеходов, а затем врезался в школьный автобус. Во время задержания он был ранен.
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