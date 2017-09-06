Морские дьяволы. Северные рубежи
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  • 06.09, 23:14

    Вашингтон и 15 штатов подают на Трампа в суд за отмену закона о поддержке мигрантов

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    Вашингтон и 15 штатов подают на Трампа в суд за отмену закона о поддержке мигрантов

    Вашингтон и 15 штатов подают на Трампа в суд за отмену закона о поддержке мигрантов

    Вашингтон и 15 штатов подают на Трампа в суд за отмену закона о поддержке мигрантов
  • Фото Reuters © 2017

    • 15 американских штатов и округ Вашингтон подают в суд на администрацию Дональда Трампа.

    Поводом для разбирательств стало решение Трампа свернуть свернуть программу по защите мигрантов от депортации, сообщает Associated Press. Эта программа известна под названием «Отложенные действия для прибывших в детстве» (DACA).

    Накануне Дональд Трамп отменил указ своего предшественника, касавшийся детей нелегальных мигрантов. Программа, утвержденная Бараком Обамой, давала приют в стране почти миллиону человек, которых привезли в США родители-нелегалы. Им обещали разрешения на работу и пособия. Трамп объявил, что такие преференции ущемляют права граждан США и призвал Конгресс восстановить справедливость.

    смотретьВ США бунтуют дети мигрантов, которых Трамп высылает из страны
    В США бунтуют дети мигрантов, которых Трамп высылает из страны
    По всей стране прокатились акции протеста. Демонстранты требовали сохранить программу помощи детям нелегалов. В Нью-Йорке и Вашингтоне протесты обернулись столкновениями с полицией.

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