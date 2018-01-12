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    Власти Гаити потребовали объяснений после слов Трампа о мигрантах из «сраных дыр». Гаити, дипломатия, мигранты, скандалы, США, Трамп Дональд. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВласти Гаити потребовали объяснений после слов Трампа о мигрантах из «сраных дыр»

    Власти Гаити потребовали объяснений после слов Трампа о мигрантах из «сраных дыр»

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    Власти Гаити потребовали объяснений после слов Трампа о мигрантах из «сраных дыр»

    Власти Гаити потребовали объяснений после слов Трампа о мигрантах из «сраных дыр»

    Власти Гаити потребовали объяснений после слов Трампа о мигрантах из «сраных дыр»

      Правительство Гаити отреагировало на скандальное заявление президента США, которое он сделал во время обсуждения проекта иммиграционного соглашения в Белом доме.

      Власти Гаити выступили с резким осуждением заявления Дональда Трампа о гаитянских иммигрантах и потребовали официальных объяснений от Вашингтона. Посол Гаити в США Поль Антидор выразил сомнения в образованности американского лидера и добавил, что высказывания Трампа «основаны на стереотипах», передает «Интерфакс».

      Поль Альтидор: «Либо президента (Трампа — ред.) дезинформировали, либо он плохо образован».

      Напомним, Трамп в ходе обсуждения проекта иммиграционного соглашения выразил недовольство тем, что в США одобряют прием мигрантов из Республики Гаити и стран Африки. Эти страны он назвал «сраными дырами» (shithole countries — ред.). По его мнению, нужно стремиться к тому, чтобы в США приезжали люди из таких стран, как, например, Норвегия.

      Некоторые конгрессмены после этого высказывания обвинили Трампа в расизме. Белый дом в свою очередь не отрицает слов президента. В официальном заявлении говорится, что президент поддерживает иммиграционную политику для людей, «которые смогут внести свой вклад» в американское общество.

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