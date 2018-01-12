После заявления президента США о мигрантах из Республики Гаити и африканских стран разгорелся грандиозный скандал.
В управлении Верховного комиссара ООН по правам человека резко раскритиковали слова американского лидера о странах — «сраных дырах». На брифинге в Женеве официальный представитель управления Руперт Колвилл назвал заявление Трампа расистским, передает ТАСС.
Руперт Колвилл: «Если сообщения подтвердятся, то это шокирующие и постыдные комментарии президента США и — сожалею, но не могу использовать другое слово — расистские».
Как он подчеркнул, нельзя неприемлемо высказываться подобным образом о целых странах и континентах, чье население не является белым. Колвилл также напомнил о прошлых некорректных высказываниях Трампа, касавшихся мексиканцев и мусульман, а также о спорных предложениях, которые были нацелены на «целые группы на основании национальности, религии». Кроме того, Колвилл обратил внимание на «проявления неохоты в ясном осуждении антисемитских и расистских действий».
По мнению Колвилла, все эти действия Трампа противоречат универсальным ценностям, за которые упорно боролся мир. Как он считает, речь идет не просто о словах, а о поощрении расизма и ксенофобии.
Высказывания Трампа прокомментировал и официальный представитель управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Уильям Спиндлер.
Уильям Спиндлер: «Позиция УВКБ состоит в том, что людям, вынужденным бежать от войны и преследований и нуждающимся в убежище, должна быть предоставлена защита, в какую бы страну они ни прибыли, независимо от их расы, религии, национальности, а также места или страны происхождения».
Слова Трампа вызвали негодование и в Африканском союзе. Там выразили обеспокоенность и отметили, что подобные заявления «бьют по общемировым ценностям», сообщает РИА Новости.
Напомним, причиной скандала стал инцидент в Белом доме. Группа сенаторов предложила Трампу компромиссное соглашение по мигрантам из Гаити, Сальвадора и стран Африки. В ответ Трамп спросил, почему кто-то хочет, чтобы в США прибывали мигранты из этих «сраных дыр».
Руперт Колвилл: «Если сообщения подтвердятся, то это шокирующие и постыдные комментарии президента США и — сожалею, но не могу использовать другое слово — расистские».
Как он подчеркнул, нельзя неприемлемо высказываться подобным образом о целых странах и континентах, чье население не является белым. Колвилл также напомнил о прошлых некорректных высказываниях Трампа, касавшихся мексиканцев и мусульман, а также о спорных предложениях, которые были нацелены на «целые группы на основании национальности, религии». Кроме того, Колвилл обратил внимание на «проявления неохоты в ясном осуждении антисемитских и расистских действий».
По мнению Колвилла, все эти действия Трампа противоречат универсальным ценностям, за которые упорно боролся мир. Как он считает, речь идет не просто о словах, а о поощрении расизма и ксенофобии.
Высказывания Трампа прокомментировал и официальный представитель управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Уильям Спиндлер.
Уильям Спиндлер: «Позиция УВКБ состоит в том, что людям, вынужденным бежать от войны и преследований и нуждающимся в убежище, должна быть предоставлена защита, в какую бы страну они ни прибыли, независимо от их расы, религии, национальности, а также места или страны происхождения».
Слова Трампа вызвали негодование и в Африканском союзе. Там выразили обеспокоенность и отметили, что подобные заявления «бьют по общемировым ценностям», сообщает РИА Новости.
Напомним, причиной скандала стал инцидент в Белом доме. Группа сенаторов предложила Трампу компромиссное соглашение по мигрантам из Гаити, Сальвадора и стран Африки. В ответ Трамп спросил, почему кто-то хочет, чтобы в США прибывали мигранты из этих «сраных дыр».
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