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    Клинтон осудила Трампа за расистские взгляды

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    Клинтон осудила Трампа за расистские взгляды

    Клинтон осудила Трампа за расистские взгляды

    Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон обвинила Дональда Трампа в расистских взглядах на граждан Гаити после его некорректных высказываний о мигрантах. Соответствующую запись она сделала в своем Twitter.

    Хиллари Клинтон, экс-госсекретарь США: «Годовщина чудовищного землетрясения восьмилетней давности — день, когда нужно вспомнить трагедию, почтить несгибаемый народ Гаити и подтвердить приверженность Америки оказанию помощи нашим соседям. Вместо этого мы сталкиваемся с невежественными и расистскими взглядами Трампа в отношении всех, кто не выглядит так, как он».


    Напомним, причиной крупного скандала стал инцидент в Белом доме. Группа сенаторов предложила Трампу компромиссное соглашение по мигрантам из Гаити, Сальвадора и стран Африки. В ответ глава государства спросил, почему кто-то хочет, чтобы в США прибывали мигранты из этих «сраных дыр».

    смотретьВласти Гаити потребовали объяснений после слов Трампа о мигрантах из «сраных дыр»
    Власти Гаити потребовали объяснений после слов Трампа о мигрантах из «сраных дыр»
    В управлении Верховного комиссара ООН по правам человека резко раскритиковали слова Трампа. На брифинге в Женеве официальный представитель управления Руперт Колвилл назвал заявление американского лидера расистским.

    По информации AFP, власти 54 африканских стран потребовали от Трампа извинений за некорректное высказывание.

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