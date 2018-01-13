Клинтон осудила Трампа за расистские взгляды

Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон обвинила Дональда Трампа в расистских взглядах на граждан Гаити после его некорректных высказываний о мигрантах. Соответствующую запись она сделала в своем Twitter.
Хиллари Клинтон, экс-госсекретарь США: «Годовщина чудовищного землетрясения восьмилетней давности — день, когда нужно вспомнить трагедию, почтить несгибаемый народ Гаити и подтвердить приверженность Америки оказанию помощи нашим соседям. Вместо этого мы сталкиваемся с невежественными и расистскими взглядами Трампа в отношении всех, кто не выглядит так, как он».
Напомним, причиной крупного скандала стал инцидент в Белом доме. Группа сенаторов предложила Трампу компромиссное соглашение по мигрантам из Гаити, Сальвадора и стран Африки. В ответ глава государства спросил, почему кто-то хочет, чтобы в США прибывали мигранты из этих «сраных дыр».
В управлении Верховного комиссара ООН по правам человека резко раскритиковали слова Трампа. На брифинге в Женеве официальный представитель управления Руперт Колвилл назвал заявление американского лидера расистским.
По информации AFP, власти 54 африканских стран потребовали от Трампа извинений за некорректное высказывание.
The anniversary of the devastating earthquake 8 years ago is a day to remember the tragedy, honor the resilient people of Haiti, & affirm America’s commitment to helping our neighbors. Instead, we‘re subjected to Trump’s ignorant, racist views of anyone who doesn’t look like him.— Hillary Clinton (@HillaryClinton) 12 января 2018 г.
Напомним, причиной крупного скандала стал инцидент в Белом доме. Группа сенаторов предложила Трампу компромиссное соглашение по мигрантам из Гаити, Сальвадора и стран Африки. В ответ глава государства спросил, почему кто-то хочет, чтобы в США прибывали мигранты из этих «сраных дыр».
В управлении Верховного комиссара ООН по правам человека резко раскритиковали слова Трампа. На брифинге в Женеве официальный представитель управления Руперт Колвилл назвал заявление американского лидера расистским.
По информации AFP, власти 54 африканских стран потребовали от Трампа извинений за некорректное высказывание.
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