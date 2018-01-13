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    Куба возмущена словами Трампа о мигрантах из «сраных дыр»

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    Куба возмущена словами Трампа о мигрантах из «сраных дыр»

    Куба возмущена словами Трампа о мигрантах из «сраных дыр»

    Министерство иностранных дел Кубы прокомментировало последние высказывания президента США Дональда Трампа о мигрантах, произнесенные им на закрытой встрече с членами Конгресса.

    Кубинское внешнеполитическое ведомство резко осудило фразу Трампа о «сраных дырах».

    Из заявления МИД Кубы: «МИД Кубы решительно осуждает расистские, оскорбительные и грубые высказывания президента США в отношении Гаити, Сальвадора, государств Африки и других континентов».

    Как отмечает МИД карибской страны, «эти полные ненависти и презрения высказывания вызывают возмущение кубинского народа», сообщает ТАСС.

    Из заявления МИД Кубы: «МИД Кубы выражает глубокую солидарность со всеми оскорбленными странами».

    Напомним, Трамп с конгрессменами обсуждали в Белом доме законопроект по иммиграции. В какой-то момент, по словам присутствующих, американский президент сказал, имея в виду Гаити и другие африканские страны: «Зачем нам принимать всех этих людей из стран — сраных дыр?»

    смотретьВласти Гаити потребовали объяснений после слов Трампа о мигрантах из «сраных дыр»
    Власти Гаити потребовали объяснений после слов Трампа о мигрантах из «сраных дыр»
    Вместо африканцев американский президент предложил США принимать больше мигрантов из Норвегии, с премьером которой он встретился на днях. Эти высказывания Трампа вызвали настоящий шквал возмущения. Многие конгрессмены, включая республиканцев, назвали слова Трампа неподобающими лидеру Штатов. В том же ключе высказались и правозащитники, они посчитали, что Трамп показал свое истинное «расистское» лицо.

    К слову, норвежский телеканал ТВ2 провел опрос прохожих на улице, обратившись к ним с вопросом, интересует ли их переезд в США. Среди полученных ответов преобладают следующие: «Абсолютно нет», «Если у них будет новый президент», сообщает «Интерфакс».

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