Куба возмущена словами Трампа о мигрантах из «сраных дыр»

Министерство иностранных дел Кубы прокомментировало последние высказывания президента США Дональда Трампа о мигрантах, произнесенные им на закрытой встрече с членами Конгресса.
Кубинское внешнеполитическое ведомство резко осудило фразу Трампа о «сраных дырах».
Из заявления МИД Кубы: «МИД Кубы решительно осуждает расистские, оскорбительные и грубые высказывания президента США в отношении Гаити, Сальвадора, государств Африки и других континентов».
Как отмечает МИД карибской страны, «эти полные ненависти и презрения высказывания вызывают возмущение кубинского народа», сообщает ТАСС.
Из заявления МИД Кубы: «МИД Кубы выражает глубокую солидарность со всеми оскорбленными странами».
Напомним, Трамп с конгрессменами обсуждали в Белом доме законопроект по иммиграции. В какой-то момент, по словам присутствующих, американский президент сказал, имея в виду Гаити и другие африканские страны: «Зачем нам принимать всех этих людей из стран — сраных дыр?»
Вместо африканцев американский президент предложил США принимать больше мигрантов из Норвегии, с премьером которой он встретился на днях. Эти высказывания Трампа вызвали настоящий шквал возмущения. Многие конгрессмены, включая республиканцев, назвали слова Трампа неподобающими лидеру Штатов. В том же ключе высказались и правозащитники, они посчитали, что Трамп показал свое истинное «расистское» лицо.
К слову, норвежский телеканал ТВ2 провел опрос прохожих на улице, обратившись к ним с вопросом, интересует ли их переезд в США. Среди полученных ответов преобладают следующие: «Абсолютно нет», «Если у них будет новый президент», сообщает «Интерфакс».
Из заявления МИД Кубы: «МИД Кубы решительно осуждает расистские, оскорбительные и грубые высказывания президента США в отношении Гаити, Сальвадора, государств Африки и других континентов».
Как отмечает МИД карибской страны, «эти полные ненависти и презрения высказывания вызывают возмущение кубинского народа», сообщает ТАСС.
Из заявления МИД Кубы: «МИД Кубы выражает глубокую солидарность со всеми оскорбленными странами».
Напомним, Трамп с конгрессменами обсуждали в Белом доме законопроект по иммиграции. В какой-то момент, по словам присутствующих, американский президент сказал, имея в виду Гаити и другие африканские страны: «Зачем нам принимать всех этих людей из стран — сраных дыр?»
Вместо африканцев американский президент предложил США принимать больше мигрантов из Норвегии, с премьером которой он встретился на днях. Эти высказывания Трампа вызвали настоящий шквал возмущения. Многие конгрессмены, включая республиканцев, назвали слова Трампа неподобающими лидеру Штатов. В том же ключе высказались и правозащитники, они посчитали, что Трамп показал свое истинное «расистское» лицо.
К слову, норвежский телеканал ТВ2 провел опрос прохожих на улице, обратившись к ним с вопросом, интересует ли их переезд в США. Среди полученных ответов преобладают следующие: «Абсолютно нет», «Если у них будет новый президент», сообщает «Интерфакс».
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