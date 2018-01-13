Бывший президент Мексики Висенте Фокс Кесада отреагировал на очередной скандал вокруг американского лидера.
Висенте Фокс Кесада в своем Twitter жестко ответил президенту США, который выступил против предложений сенаторов по законопроекту о мигрантах. Экс-президент Мексики упрекнул Трампа в том, что он забыл о собственных мигрантских корнях, и отметил, что величие Америки строится на ее разнообразии.
Висенте Фокс Кесада: «Твой рот и есть самая сраная дыра в мире. Со всей своей властью ты заявляешь, кого приветствуют в Америке, а кого нет. Величие Америки строится на ее разнообразии, или ты забыл собственные мигрантские истоки, Дональд?»
После этого бывший президент Мексики запустил на своей страничке опрос, выиграл бы Дональд Трамп выборы, если бы его «расистские слова» о мигрантах из «сраных дыр» прозвучали во время президентской кампании.
Напомним, скандал разразился накануне после обсуждения с сенаторами компромиссного соглашения по мигрантам из Гаити, Сальвадора и стран Африки. По словам присутствовавших, во время заседания Трамп спросил, почему кто-то хочет, чтобы в США приезжали люди из этих «сраных дыр».
На американского лидера обрушился шквал критики, в том числе со стороны ООН и Африканского союза. К волне недовольства присоединилась и Хиллари Клинтон, обвинившая Трампа в расизме. Сам Трамп заявил, что не использовал подобного выражения во время встречи в Белом доме, хотя и признал, что разговор был жестким.
Висенте Фокс Кесада: «Твой рот и есть самая сраная дыра в мире. Со всей своей властью ты заявляешь, кого приветствуют в Америке, а кого нет. Величие Америки строится на ее разнообразии, или ты забыл собственные мигрантские истоки, Дональд?»
.@realDonaldTrump, your mouth is the foulest shithole in the world. With what authority do you proclaim who’s welcome in America and who’s not. America’s greatness is built on diversity, or have you forgotten your immigrant background, Donald?— Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) 11 января 2018 г.
После этого бывший президент Мексики запустил на своей страничке опрос, выиграл бы Дональд Трамп выборы, если бы его «расистские слова» о мигрантах из «сраных дыр» прозвучали во время президентской кампании.
Напомним, скандал разразился накануне после обсуждения с сенаторами компромиссного соглашения по мигрантам из Гаити, Сальвадора и стран Африки. По словам присутствовавших, во время заседания Трамп спросил, почему кто-то хочет, чтобы в США приезжали люди из этих «сраных дыр».
На американского лидера обрушился шквал критики, в том числе со стороны ООН и Африканского союза. К волне недовольства присоединилась и Хиллари Клинтон, обвинившая Трампа в расизме. Сам Трамп заявил, что не использовал подобного выражения во время встречи в Белом доме, хотя и признал, что разговор был жестким.
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