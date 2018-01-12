Трамп назвал «возможно, отличными» свои отношения с Ким Чен Ыном

Американский президент на вопросы о его отношениях с лидером Северной Кореи дал журналистам интригующие ответы.
В интервью The Wall Street Journal, президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что он «общается с людьми», и что у него, «возможно, отличные отношения» с лидером Северной Кореи.
Дональд Трамп, президент США: «У меня, возможно, очень хорошие отношения с Ким Чен Ыном. Я поддерживаю отношения с людьми. Я думаю, вы этим удивлены».
Трамп ускользнул от ответа на вопрос о том, доводилось ли ему лично разговаривать с лидером Северной Кореи.
Дональд Трамп: «Я не хочу комментировать это. Я не говорю, делал я это или нет. Я просто не хочу комментировать».
Несколько дней назад на встрече с журналистами Трамп заявил о готовности к переговорам с лидером КНДР Ким Чен Ыном. При этом он обратил внимание, что такой диалог возможен «только при определенных условиях».
Напомним, в многочисленных интервью 2017 года Трамп называл руководителя Северной Кореи Ким Чен Ына Little Rocket Man. А тот неоднократно обещал ответить огнем «безумному маразматику» Трампу.
А в январе лидеры двух стран вступили в заочную полемику о том, у кого из них больше ядерная кнопка.
Дональд Трамп, президент США: «У меня, возможно, очень хорошие отношения с Ким Чен Ыном. Я поддерживаю отношения с людьми. Я думаю, вы этим удивлены».
Трамп ускользнул от ответа на вопрос о том, доводилось ли ему лично разговаривать с лидером Северной Кореи.
Дональд Трамп: «Я не хочу комментировать это. Я не говорю, делал я это или нет. Я просто не хочу комментировать».
Несколько дней назад на встрече с журналистами Трамп заявил о готовности к переговорам с лидером КНДР Ким Чен Ыном. При этом он обратил внимание, что такой диалог возможен «только при определенных условиях».
Напомним, в многочисленных интервью 2017 года Трамп называл руководителя Северной Кореи Ким Чен Ына Little Rocket Man. А тот неоднократно обещал ответить огнем «безумному маразматику» Трампу.
А в январе лидеры двух стран вступили в заочную полемику о том, у кого из них больше ядерная кнопка.
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