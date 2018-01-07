Трамп готов к переговорам с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп на встрече с журналистами заявил о готовности к переговорам с лидером КНДР Ким Чен Ыном. При этом он обратил внимание, что такой диалог возможен только при определенных условиях.
Дональд Трамп, президент США: «Я всегда верю в переговоры. Но вы знаете нашу позицию, она очень твердая. Но я бы сделал это (провел переговоры). У меня нет никаких проблем с этим».
По его словам, это не означает, что Соединенные Штаты готовы к переговорам без предварительных условий. Тем не менее, он рассчитывает мирное урегулирование ситуации.
Дональд Трамп: «Ким Чен Ын знает, что я не шучу. Нисколько, ни на один процент. Он понимает это. В то же время, если бы мы могли прийти к мирному и хорошему решению, над которым мы работаем со многими людьми, если бы эти переговоры привели к чему-нибудь, это было бы замечательно для всего человечества, для всего мира».
Ранее Дональд Трамп ответил на заявление Ким Чен Ына о том, что «ядерная кнопка постоянно находится на его столе». Президент США подчеркнул, что его ядерная кнопка «гораздо больше и гораздо мощнее», чем у лидера КНДР. А госсекретарь Рекс Тиллерсон заявил, что руководство КНДР понимает только жесткую риторику и вновь пригрозил военным решением северокорейской проблемы.
По его словам, это не означает, что Соединенные Штаты готовы к переговорам без предварительных условий. Тем не менее, он рассчитывает мирное урегулирование ситуации.
Дональд Трамп: «Ким Чен Ын знает, что я не шучу. Нисколько, ни на один процент. Он понимает это. В то же время, если бы мы могли прийти к мирному и хорошему решению, над которым мы работаем со многими людьми, если бы эти переговоры привели к чему-нибудь, это было бы замечательно для всего человечества, для всего мира».
Ранее Дональд Трамп ответил на заявление Ким Чен Ына о том, что «ядерная кнопка постоянно находится на его столе». Президент США подчеркнул, что его ядерная кнопка «гораздо больше и гораздо мощнее», чем у лидера КНДР. А госсекретарь Рекс Тиллерсон заявил, что руководство КНДР понимает только жесткую риторику и вновь пригрозил военным решением северокорейской проблемы.
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