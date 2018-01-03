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    Трамп рассказал Ким Чен Ыну о «большой и мощной» ядерной кнопке

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    • Фото: Reuters © 2018, Jonathan Ernst
    Трамп рассказал Ким Чен Ыну о «большой и мощной» ядерной кнопке

    Трамп рассказал Ким Чен Ыну о «большой и мощной» ядерной кнопке

    Трамп рассказал Ким Чен Ыну о «большой и мощной» ядерной кнопке
  • Фото: Reuters © 2018, Jonathan Ernst

    • Дональд Трамп в своем Twitter обратился к лидеру КНДР и его окружению. Президент США заявил, что его ядерная кнопка больше и мощнее, чем у Ким Чен Ына.

    Дональд Трамп, президент США: «Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что „ядерная кнопка постоянно находится на его столе“. Может кто-нибудь, пожалуйста, из его истощенного и голодающего режима проинформировать его, что у меня тоже есть ядерная кнопка, но она гораздо больше и гораздо мощнее, чем его, и она работает!»


    Напомним, лидер КНДР Ким Чен Ын, выступая с новогодним обращением к народу, заявил, что ядерная кнопка постоянно находится на его столе. При этом он добавил, что наличие ядерного оружия поможет Северной Корее избежать войны с США.

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