Трамп рассказал Ким Чен Ыну о «большой и мощной» ядерной кнопке

Дональд Трамп в своем Twitter обратился к лидеру КНДР и его окружению. Президент США заявил, что его ядерная кнопка больше и мощнее, чем у Ким Чен Ына.
Дональд Трамп, президент США: «Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что „ядерная кнопка постоянно находится на его столе“. Может кто-нибудь, пожалуйста, из его истощенного и голодающего режима проинформировать его, что у меня тоже есть ядерная кнопка, но она гораздо больше и гораздо мощнее, чем его, и она работает!»
Напомним, лидер КНДР Ким Чен Ын, выступая с новогодним обращением к народу, заявил, что ядерная кнопка постоянно находится на его столе. При этом он добавил, что наличие ядерного оружия поможет Северной Корее избежать войны с США.
North Korean Leader Kim Jong Un just stated that the «Nuclear Button is on his desk at all times.» Will someone from his depleted and food starved regime please inform him that I too have a Nuclear Button, but it is a much bigger & more powerful one than his, and my Button works!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 января 2018 г.
Напомним, лидер КНДР Ким Чен Ын, выступая с новогодним обращением к народу, заявил, что ядерная кнопка постоянно находится на его столе. При этом он добавил, что наличие ядерного оружия поможет Северной Корее избежать войны с США.
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