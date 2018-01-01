Клинцевич призвал Ким Чен Ына поменять ядерную кнопку на бутылку шампанского

В Совете Федерации отреагировали на новогоднее обращение лидера КНДР, в котором он заявил о решении отправить своих спортсменов на Олимпиаду в Южную Корею, напомнил о «ядерной кнопке» на своем столе и призвал ускорить массовое производство баллистических ракет и ядерных боеголовок.
Первый зампред комитета верхней палаты российского парламента по обороне и безопасности Франц Клинцевич приветствовал решение Ким Чен Ына отправить сборную страны на Игры и призвал заменить «ядерную кнопку» на бутылку шампанского.
Франц Клинцевич, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности: «Думаю, что в этом случае будет в полном смысле реализован девиз современного олимпийского движения „О, спорт, ты — мир!“, озвученный его основателем Пьером де Кубертеном. Что касается ядерной программы КНДР, то позиция России остается неизменной: мы настойчиво предлагаем Ким Чен Ыну поменять на своем столе ядерную кнопку на бутылку шампанского, которая будет особенно уместна в эти новогодние дни».
Северокорейский лидер призвал к массовому изготовлению межконтинентальных баллистических ракет в своем новогоднем обращении, которое показало Центральное телевидение КНДР. Также Ким Чен Ын сообщил, что Пхеньян готов направить свою национальную сборную на зимние Олимпийские игры, которые пройдут в феврале в южнокорейском Пхёнчхане, передает ТАСС.
Франц Клинцевич, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности: «Думаю, что в этом случае будет в полном смысле реализован девиз современного олимпийского движения „О, спорт, ты — мир!“, озвученный его основателем Пьером де Кубертеном. Что касается ядерной программы КНДР, то позиция России остается неизменной: мы настойчиво предлагаем Ким Чен Ыну поменять на своем столе ядерную кнопку на бутылку шампанского, которая будет особенно уместна в эти новогодние дни».
Северокорейский лидер призвал к массовому изготовлению межконтинентальных баллистических ракет в своем новогоднем обращении, которое показало Центральное телевидение КНДР. Также Ким Чен Ын сообщил, что Пхеньян готов направить свою национальную сборную на зимние Олимпийские игры, которые пройдут в феврале в южнокорейском Пхёнчхане, передает ТАСС.
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