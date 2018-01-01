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    Клинцевич призвал Ким Чен Ына поменять ядерную кнопку на бутылку шампанского

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    • Фото: Шарифулин Валерий / ТАСС
    Клинцевич призвал Ким Чен Ына поменять ядерную кнопку на бутылку шампанского

    Клинцевич призвал Ким Чен Ына поменять ядерную кнопку на бутылку шампанского

    Клинцевич призвал Ким Чен Ына поменять ядерную кнопку на бутылку шампанского
  • Фото: Шарифулин Валерий / ТАСС

    • В Совете Федерации отреагировали на новогоднее обращение лидера КНДР, в котором он заявил о решении отправить своих спортсменов на Олимпиаду в Южную Корею, напомнил о «ядерной кнопке» на своем столе и призвал ускорить массовое производство баллистических ракет и ядерных боеголовок.

    Первый зампред комитета верхней палаты российского парламента по обороне и безопасности Франц Клинцевич приветствовал решение Ким Чен Ына отправить сборную страны на Игры и призвал заменить «ядерную кнопку» на бутылку шампанского.

    Франц Клинцевич, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности: «Думаю, что в этом случае будет в полном смысле реализован девиз современного олимпийского движения „О, спорт, ты — мир!“, озвученный его основателем Пьером де Кубертеном. Что касается ядерной программы КНДР, то позиция России остается неизменной: мы настойчиво предлагаем Ким Чен Ыну поменять на своем столе ядерную кнопку на бутылку шампанского, которая будет особенно уместна в эти новогодние дни».

    Северокорейский лидер призвал к массовому изготовлению межконтинентальных баллистических ракет в своем новогоднем обращении, которое показало Центральное телевидение КНДР. Также Ким Чен Ын сообщил, что Пхеньян готов направить свою национальную сборную на зимние Олимпийские игры, которые пройдут в феврале в южнокорейском Пхёнчхане, передает ТАСС.

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