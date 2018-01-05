США пригрозили Северной Корее «крепким военным вариантом»

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что руководство КНДР понимает только жесткую риторику и вновь пригрозил военным решением северокорейской проблемы.
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В интервью телеканалу CNN Тиллерсон отметил что президент США Дональд Трамп выступает с резкими высказываниями в адрес КНДР потому, что северокорейские власти понимают только такие заявления.
Рекс Тиллерсон: «Думаю, что эту риторику Северная Корея понимает. Хотя нашей целью, как ясно сказал президент, является достижение денуклеаризации посредством дипломатических усилий, эти дипломатические усилия в случае необходимости поддержаны крепким военным вариантом».
При этом Тиллерсон пояснил, что это не тот вариант, который предпочитают США, но сейчас важно, что в КНДР наконец поняли, «насколько высоки ставки».
Напомним, что ранее Дональд Трамп ответил на заявление Ким Чен Ына о том, что «ядерная кнопка постоянно находится на его столе». Президент США подчеркнул, что его ядерная кнопка «гораздо больше и гораздо мощнее», чем у лидера КНДР.
Рекс Тиллерсон: «Думаю, что эту риторику Северная Корея понимает. Хотя нашей целью, как ясно сказал президент, является достижение денуклеаризации посредством дипломатических усилий, эти дипломатические усилия в случае необходимости поддержаны крепким военным вариантом».
При этом Тиллерсон пояснил, что это не тот вариант, который предпочитают США, но сейчас важно, что в КНДР наконец поняли, «насколько высоки ставки».
Напомним, что ранее Дональд Трамп ответил на заявление Ким Чен Ына о том, что «ядерная кнопка постоянно находится на его столе». Президент США подчеркнул, что его ядерная кнопка «гораздо больше и гораздо мощнее», чем у лидера КНДР.
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