Сеул и Пхеньян договорились об участии в Играх северокорейских спортсменов

После крайне резких заявлений и ракетных испытаний диалог решили наладить делегации Северной и Южной Корей. Встреча прошла в приграничной демилитаризованной зоне, в так называемом «Доме мира».
По итогам общения делегации двух стран выпустили совместное заявление. В нем говорится, что Пхеньян и Сеул договорились продолжить диалог на высоком уровне для нормализации отношений между государствами.
Кроме того, странам удалось достичь соглашения об участии северокорейских спортсменов в Олимпиаде в Пхёнчхане. Ранее сообщалось, что КНДР собирается отправить на Игры не только своих спортсменов, но и высокопоставленную делегацию, представителей национального олимпийского комитета, артистов, журналистов и болельщиков. Южная Корея предложила совместный выход делегатов на церемонии открытия Олимпиады. В Сеуле даже заявили о возможности приостановить действие ряда санкций на время Игр.
Южная и Северная Кореи условились провести переговоры на рабочем уровне по вопросам, связанным с предстоящей Олимпиадой, а также восстановить работу военной линии экстренной связи. По словам заместителя руководителя южнокорейского министерства по делам объединения Чун Хэ Суна, официально линия должна заработать со среды. Сообщалось, что северокорейская сторона уже завершила все необходимые работы по техподдержке, передает «Интерфакс».
Сегодня обсуждался и вопрос о воссоединении семей, разделенных границей. Сеул предлагает приурочить встречу родственников к лунному Новому году, который будет отмечаться 16 февраля.
Кроме того, странам удалось достичь соглашения об участии северокорейских спортсменов в Олимпиаде в Пхёнчхане. Ранее сообщалось, что КНДР собирается отправить на Игры не только своих спортсменов, но и высокопоставленную делегацию, представителей национального олимпийского комитета, артистов, журналистов и болельщиков. Южная Корея предложила совместный выход делегатов на церемонии открытия Олимпиады. В Сеуле даже заявили о возможности приостановить действие ряда санкций на время Игр.
Южная и Северная Кореи условились провести переговоры на рабочем уровне по вопросам, связанным с предстоящей Олимпиадой, а также восстановить работу военной линии экстренной связи. По словам заместителя руководителя южнокорейского министерства по делам объединения Чун Хэ Суна, официально линия должна заработать со среды. Сообщалось, что северокорейская сторона уже завершила все необходимые работы по техподдержке, передает «Интерфакс».
Сегодня обсуждался и вопрос о воссоединении семей, разделенных границей. Сеул предлагает приурочить встречу родственников к лунному Новому году, который будет отмечаться 16 февраля.
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