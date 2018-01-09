КНДР согласилась восстановить линию военной связи с Южной Кореей

КНДР объявила о готовности восстановить линию экстренной связи с Южной Кореей.
Северная Корея согласилась восстановить линию экстренной военной связи с Южной Кореей, передает во вторник агентство Yonhap.
Напомним, первый за долгое время телефонный разговор по линии экстренной связи между представителями двух стран состоялся 3 января. Подробности тех переговоров не сообщались, но уточнялось, что связь работает нормально. Сегодня на переговорах Пхеньян также сообщил, что связь работает.
Сегодня в демилитаризованной зоне начались переговоры между представителями Южной Кореи и КНДР. Северокорейская делегация высказалась за направление на Олимпиаду большой делегации, в том числе музыкантов, болельщиков и журналистов. Представитель южнокорейского МИД Но Гю Док не исключил, что санкции против КНДР на время Олимпиады могут смягчить. Южная Корея в свою очередь предложила КНДР провести встречу семей, разделенных военным конфликтом в середине прошлого века.
Напомним, первый за долгое время телефонный разговор по линии экстренной связи между представителями двух стран состоялся 3 января. Подробности тех переговоров не сообщались, но уточнялось, что связь работает нормально. Сегодня на переговорах Пхеньян также сообщил, что связь работает.
Сегодня в демилитаризованной зоне начались переговоры между представителями Южной Кореи и КНДР. Северокорейская делегация высказалась за направление на Олимпиаду большой делегации, в том числе музыкантов, болельщиков и журналистов. Представитель южнокорейского МИД Но Гю Док не исключил, что санкции против КНДР на время Олимпиады могут смягчить. Южная Корея в свою очередь предложила КНДР провести встречу семей, разделенных военным конфликтом в середине прошлого века.
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