Состоялись переговоры Пхеньяна и Сеула по восстановленной линии связи

Представители Северной и Южной Корей провели телефонный разговор по восстановленной горячей линии в Пханмунджоме.
Как передает агентство «Ренхап» со ссылкой на представителя министерства объединения Южной Кореи, звонок северокорейской стороны поступил в 15:30 по местному времени (9:30 по Москве). Подробности беседы не приводятся, сообщается только, что Пхеньян и Сеул удостоверились в том, что телефонная связь и факс по линии связи работают в нормальном режиме.
Запустить долгое время не функционировавшую горячую линию между КНДР и Южной Кореей распорядился северокорейский лидер Ким Чен Ын. Накануне глава южнокорейского министерства по делам объединения Чо Мён Гюн предложил организовать встречу на высоком уровне в населенном пункте Пханмунджом, расположенном в демилитаризованной зоне, и обсудить участие сборной КНДР в Олимпиаде в Пхёнчхане. В течение суток Северная Корея хранила молчание, а затем прозвучало заявление об открытии линии спецсвязи.
Запустить долгое время не функционировавшую горячую линию между КНДР и Южной Кореей распорядился северокорейский лидер Ким Чен Ын. Накануне глава южнокорейского министерства по делам объединения Чо Мён Гюн предложил организовать встречу на высоком уровне в населенном пункте Пханмунджом, расположенном в демилитаризованной зоне, и обсудить участие сборной КНДР в Олимпиаде в Пхёнчхане. В течение суток Северная Корея хранила молчание, а затем прозвучало заявление об открытии линии спецсвязи.
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