Сегодня
ТВ-Эфир
Сегодня
    •  

    Состоялись переговоры Пхеньяна и Сеула по восстановленной линии связи

    комментировать
    • Фото: yonhapnews
    Состоялись переговоры Пхеньяна и Сеула по восстановленной линии связи

    Состоялись переговоры Пхеньяна и Сеула по восстановленной линии связи

    Состоялись переговоры Пхеньяна и Сеула по восстановленной линии связи
  • Фото: yonhapnews

    • Представители Северной и Южной Корей провели телефонный разговор по восстановленной горячей линии в Пханмунджоме.

    Как передает агентство «Ренхап» со ссылкой на представителя министерства объединения Южной Кореи, звонок северокорейской стороны поступил в 15:30 по местному времени (9:30 по Москве). Подробности беседы не приводятся, сообщается только, что Пхеньян и Сеул удостоверились в том, что телефонная связь и факс по линии связи работают в нормальном режиме.

    Запустить долгое время не функционировавшую горячую линию между КНДР и Южной Кореей распорядился северокорейский лидер Ким Чен Ын. Накануне глава южнокорейского министерства по делам объединения Чо Мён Гюн предложил организовать встречу на высоком уровне в населенном пункте Пханмунджом, расположенном в демилитаризованной зоне, и обсудить участие сборной КНДР в Олимпиаде в Пхёнчхане. В течение суток Северная Корея хранила молчание, а затем прозвучало заявление об открытии линии спецсвязи.

    Новости по теме

    Напряженность на Корейском полуострове

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru