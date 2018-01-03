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    Ким Чен Ын приказал начать переговоры с Сеулом

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    Ким Чен Ын приказал начать переговоры с Сеулом

    Ким Чен Ын приказал начать переговоры с Сеулом

    Ким Чен Ын приказал начать переговоры с Сеулом
  • Фото: Reuters © 2018

    • Лидер КНДР отдал приказ начать диалог с Южной Кореей посредством специальной связи.

    По информации агентства Reuters, переговоры пройдут в демилитаризованной зоне в деревне Пханмунджом, находящейся в провинции Кёнгидо, которая является границей между Северной и Южной Кореями. Сообщается, что линия специальной связи будет открыта с 9:30 по московскому времени.

    Ранее Пхеньян заявлял о готовности обсудить участие своей сборной в предстоящих Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане. Сеул оценил эту инициативу позитивно и предложил провести переговоры на высоком уровне в приграничном населенном пункте Пханмунджом.

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