Ким Чен Ын приказал начать переговоры с Сеулом

Лидер КНДР отдал приказ начать диалог с Южной Кореей посредством специальной связи.
По информации агентства Reuters, переговоры пройдут в демилитаризованной зоне в деревне Пханмунджом, находящейся в провинции Кёнгидо, которая является границей между Северной и Южной Кореями. Сообщается, что линия специальной связи будет открыта с 9:30 по московскому времени.
Ранее Пхеньян заявлял о готовности обсудить участие своей сборной в предстоящих Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане. Сеул оценил эту инициативу позитивно и предложил провести переговоры на высоком уровне в приграничном населенном пункте Пханмунджом.
Ранее Пхеньян заявлял о готовности обсудить участие своей сборной в предстоящих Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане. Сеул оценил эту инициативу позитивно и предложил провести переговоры на высоком уровне в приграничном населенном пункте Пханмунджом.
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