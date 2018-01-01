Ким Чен Ын заявил о намерении отправить команду на Олимпиаду в Пхёнчхан

Северная Корея намерена направить свою национальную сборную на зимние Олимпийские игры, которые пройдут в 2018 году в Пхёнчхане. Об этом лидер страны Ким Чен Ын сообщил в новогоднем обращении, которое транслировало Центрально телевидение КНДР.
Ким Чен Ын, лидер КНДР: «Это будет хороший шанс для демонстрации возможностей нации, мы искренне желаем успешного ее проведения».
Он также отметил, что КНДР необходимо улучшить отношения с Республикой Корея, передает РИА Новости.
Ким Чен Ын: «Прежде всего необходимо ослабить острую военную напряженность между Севером и Югом, создать мирную обстановку на Корейском полуострове».
При этом он добавил, что держит наготове у себя на столе «ядерную кнопку», и призвал ускорить массовое производство баллистических ракет и ядерных боеголовок.
Ранее глава Министерства объединения Республики Корея Чо Мён Гён выразил надежду, что северокорейские спортсмены примут участие в соревнованиях. Он отметил, что это может помочь улучшить двусторонние отношения и начать продуктивный диалог.
Напомним, КНДР пропустила последний срок подачи заявления для участия в Олимпиаде. Тем не менее, Северная Корея до середины января технически еще может отправить своих спортсменов в Пхёнчхан.
Он также отметил, что КНДР необходимо улучшить отношения с Республикой Корея, передает РИА Новости.
Ким Чен Ын: «Прежде всего необходимо ослабить острую военную напряженность между Севером и Югом, создать мирную обстановку на Корейском полуострове».
При этом он добавил, что держит наготове у себя на столе «ядерную кнопку», и призвал ускорить массовое производство баллистических ракет и ядерных боеголовок.
Ранее глава Министерства объединения Республики Корея Чо Мён Гён выразил надежду, что северокорейские спортсмены примут участие в соревнованиях. Он отметил, что это может помочь улучшить двусторонние отношения и начать продуктивный диалог.
Напомним, КНДР пропустила последний срок подачи заявления для участия в Олимпиаде. Тем не менее, Северная Корея до середины января технически еще может отправить своих спортсменов в Пхёнчхан.
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