Новый год на НТВ. The Best — Лучшее <sup><small>12+</small></sup>
ТВ-Эфир
Новый год на НТВ. The Best — Лучшее 12+
    •  

    Ким Чен Ын заявил о намерении отправить команду на Олимпиаду в Пхёнчхан

    комментировать
    Ким Чен Ын заявил о намерении отправить команду на Олимпиаду в Пхёнчхан

    Ким Чен Ын заявил о намерении отправить команду на Олимпиаду в Пхёнчхан

    Ким Чен Ын заявил о намерении отправить команду на Олимпиаду в Пхёнчхан
  • Фото: Associated Press © 2018, Wong Maye-E

    • Северная Корея намерена направить свою национальную сборную на зимние Олимпийские игры, которые пройдут в 2018 году в Пхёнчхане. Об этом лидер страны Ким Чен Ын сообщил в новогоднем обращении, которое транслировало Центрально телевидение КНДР.

    Ким Чен Ын, лидер КНДР: «Это будет хороший шанс для демонстрации возможностей нации, мы искренне желаем успешного ее проведения».

    Он также отметил, что КНДР необходимо улучшить отношения с Республикой Корея, передает РИА Новости.

    Ким Чен Ын: «Прежде всего необходимо ослабить острую военную напряженность между Севером и Югом, создать мирную обстановку на Корейском полуострове».

    При этом он добавил, что держит наготове у себя на столе «ядерную кнопку», и призвал ускорить массовое производство баллистических ракет и ядерных боеголовок.

    Ранее глава Министерства объединения Республики Корея Чо Мён Гён выразил надежду, что северокорейские спортсмены примут участие в соревнованиях. Он отметил, что это может помочь улучшить двусторонние отношения и начать продуктивный диалог.

    Напомним, КНДР пропустила последний срок подачи заявления для участия в Олимпиаде. Тем не менее, Северная Корея до середины января технически еще может отправить своих спортсменов в Пхёнчхан.

    Новости по теме

    Зимняя Олимпиада — 2018

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru