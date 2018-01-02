Южная Корея предложила КНДР провести переговоры на высоком уровне

Сеул предложил Пхеньяну провести переговоры на высоком уровне 9 января в демилитаризованной зоне.
Как заявил министр по делам национального объединения Южной Кореи Чо Мён Гюн, Сеул готов организовать встречу высокопоставленных представителей двух стран в пункте переговоров Пханмунджом.
По словам министра, идея провести переговоры с целью улучшения отношений возникла в связи с обращением к народу Ким Чен Ына, который пожелал успеха в проведении зимней Олимпиады в Пхёнчхане и выразил готовность отправить на нее северокорейских спортсменов.
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин приветствовал желание Ким Чен Ына, аргкомитет Олимпиады назвал его заявление «проявлением олимпийского духа».
Чо Мён Гюн: «Правительство предлагает 9 января переговоры между властями на высоком уровне в Доме мира в Пханмунджоме. Мы ожидаем, что Юг и Север смогут обсудить как вопрос участия северной стороны в Олимпиаде в Пхёнчхане, так и другие интересующие вопросы по улучшению отношений между Югом и Севером».
Предыдущие переговоры на уровне заместителей министров КНДР и Республики Корея проводились в декабре 2015 года.
По словам министра, идея провести переговоры с целью улучшения отношений возникла в связи с обращением к народу Ким Чен Ына, который пожелал успеха в проведении зимней Олимпиады в Пхёнчхане и выразил готовность отправить на нее северокорейских спортсменов.
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин приветствовал желание Ким Чен Ына, аргкомитет Олимпиады назвал его заявление «проявлением олимпийского духа».
Чо Мён Гюн: «Правительство предлагает 9 января переговоры между властями на высоком уровне в Доме мира в Пханмунджоме. Мы ожидаем, что Юг и Север смогут обсудить как вопрос участия северной стороны в Олимпиаде в Пхёнчхане, так и другие интересующие вопросы по улучшению отношений между Югом и Севером».
Предыдущие переговоры на уровне заместителей министров КНДР и Республики Корея проводились в декабре 2015 года.
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