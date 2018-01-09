Санкции против КНДР могут смягчить на время Олимпиады

Представитель южнокорейского МИД Но Гю Док не исключил, что санкции против КНДР на время Олимпиады могут смягчить.
Представитель внешнеполитического ведомства подчеркнул, что в том случае, если Пхеньяну «потребуются какие-то предварительные меры, связанные с санкциями», то Сеул будет готов рассмотреть их.
При этом Но Гю Док подчеркнул, что власти Южной Кореи будут консультироваться с санкционным комитетом СБ ООН, США и другими заинтересованными государствами. Также представитель МИД Южной Кореи заявил, что его страна будет «честно применять санкционный нажим на Северную Корею в крепком взаимодействии с США и в сотрудничестве с международным сообществом», передает РИА Новости.
Напомним, Ким Чен Ын в своем новогоднем обращении заявил, что КНДР готова направить свою команду на Олимпиаду в Пхёнчхане и призвал налаживать отношения с Южной Кореей.
А сегодня в демилитаризованной зоне начались переговоры между представителями Южной Кореи и КНДР. Северокорейская делегация высказалась за направление на Олимпиаду большой делегации, в том числе музыкантов, болельщиков и журналистов. Южная Корея же предложила КНДР провести встречу семей, разделенных военным конфликтом середины прошлого века.
При этом Но Гю Док подчеркнул, что власти Южной Кореи будут консультироваться с санкционным комитетом СБ ООН, США и другими заинтересованными государствами. Также представитель МИД Южной Кореи заявил, что его страна будет «честно применять санкционный нажим на Северную Корею в крепком взаимодействии с США и в сотрудничестве с международным сообществом», передает РИА Новости.
Напомним, Ким Чен Ын в своем новогоднем обращении заявил, что КНДР готова направить свою команду на Олимпиаду в Пхёнчхане и призвал налаживать отношения с Южной Кореей.
А сегодня в демилитаризованной зоне начались переговоры между представителями Южной Кореи и КНДР. Северокорейская делегация высказалась за направление на Олимпиаду большой делегации, в том числе музыкантов, болельщиков и журналистов. Южная Корея же предложила КНДР провести встречу семей, разделенных военным конфликтом середины прошлого века.
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