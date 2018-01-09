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    Санкции против КНДР могут смягчить на время Олимпиады

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    Санкции против КНДР могут смягчить на время Олимпиады

    Санкции против КНДР могут смягчить на время Олимпиады

    Представитель южнокорейского МИД Но Гю Док не исключил, что санкции против КНДР на время Олимпиады могут смягчить.

    Представитель внешнеполитического ведомства подчеркнул, что в том случае, если Пхеньяну «потребуются какие-то предварительные меры, связанные с санкциями», то Сеул будет готов рассмотреть их.

    При этом Но Гю Док подчеркнул, что власти Южной Кореи будут консультироваться с санкционным комитетом СБ ООН, США и другими заинтересованными государствами. Также представитель МИД Южной Кореи заявил, что его страна будет «честно применять санкционный нажим на Северную Корею в крепком взаимодействии с США и в сотрудничестве с международным сообществом», передает РИА Новости.

    Напомним, Ким Чен Ын в своем новогоднем обращении заявил, что КНДР готова направить свою команду на Олимпиаду в Пхёнчхане и призвал налаживать отношения с Южной Кореей.

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    А сегодня в демилитаризованной зоне начались переговоры между представителями Южной Кореи и КНДР. Северокорейская делегация высказалась за направление на Олимпиаду большой делегации, в том числе музыкантов, болельщиков и журналистов. Южная Корея же предложила КНДР провести встречу семей, разделенных военным конфликтом середины прошлого века.

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