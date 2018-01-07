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    Ким Чен Ын поручил создать условия для нормализации отношений с Южной Кореей

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    Ким Чен Ын поручил создать условия для нормализации отношений с Южной Кореей

    Ким Чен Ын поручил создать условия для нормализации отношений с Южной Кореей

    Ким Чен Ын поручил создать условия для нормализации отношений с Южной Кореей
  • Фото: Associated Press © 2018, Ahn Young-joon

    • Северокорейский лидер Ким Чен Ын в обращении к нации распорядился создать все необходимые условия для улучшения отношений с Республикой Корея. Он отметил, что пора перестать ворошить прошлое и, наконец, наладить контакт с Сеулом.

    Центральное телеграфное агентство Кореи: «Глава государства четко обозначил, что нашей стране необходимо решительно придерживаться политики, которая позволила бы совершить прорыв в деле самодовлеющего объединения. Не стоит ворошить прошлое и вспоминать о (специфике взаимоотношений) с Сеулом. Вместо этого нужно улучшать связи между Севером и Югом».

    Согласно сообщению ЦТАК, речь идет не только о нормализации межкорейских отношений, но и о примирении нации, ее добровольном объединении.

    Отмечается, что на пути улучшения связей есть некоторые препятствия, в частности «наличие всевозможных неподобающих оговорок, а также юридических и политических инструментов».

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