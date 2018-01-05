Северная и Южная Кореи проведут переговоры на высоком уровне

Власти Северной Кореи сообщили, что КНДР согласилась провести переговоры с Южной Кореей на высоком уровне.
Как передает агентство «Рёнхап», Министерство объединения Республики Корея сообщило о том, что первые с декабря 2015 года межкорейские переговоры состоятся 9 января в приграничном пункте в Пханмунджоме.
В среду Республика Корея и КНДР восстановили линию специальной связи в демилитаризованной зоне в Пханмунджоме. Сообщается, что за прошедшие два дня стороны связывались уже несколько раз. Предполагается, что в ходе предстоящих переговоров на высоком уровне будет обсуждаться вопрос участия сборной КНДР в предстоящей зимней Олимпиаде в южнокорейском Пхёнчхане.
В четверг сообщалось, что лидеры США и Южной Кореи договорились не проводить совместные военные учения в период зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане. Маневры решили перенести, если КНДР воздержится от провокаций во время Игр.
Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын в своем новогоднем обращении заявлял, что КНДР намерена направить свою национальную сборную на зимние Олимпийские игры, пожелал успехов спортсменам и организаторам Игр и напомнил, что держит наготове «ядерную кнопку».
В среду Республика Корея и КНДР восстановили линию специальной связи в демилитаризованной зоне в Пханмунджоме. Сообщается, что за прошедшие два дня стороны связывались уже несколько раз. Предполагается, что в ходе предстоящих переговоров на высоком уровне будет обсуждаться вопрос участия сборной КНДР в предстоящей зимней Олимпиаде в южнокорейском Пхёнчхане.
В четверг сообщалось, что лидеры США и Южной Кореи договорились не проводить совместные военные учения в период зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане. Маневры решили перенести, если КНДР воздержится от провокаций во время Игр.
Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын в своем новогоднем обращении заявлял, что КНДР намерена направить свою национальную сборную на зимние Олимпийские игры, пожелал успехов спортсменам и организаторам Игр и напомнил, что держит наготове «ядерную кнопку».
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