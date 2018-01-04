США и Южная Корея решили отказаться от военных учений во время Олимпиады

Лидеры США и Южной Кореи приняли решение не проводить совместные военные учения в период зимних Олимпийских игр.
В ходе телефонного разговора, который продолжался 30 минут, Дональд Трамп и Мун Чжэ Ин решили, что маневры будут перенесены, если КНДР воздержаться от провокаций.
При этом в Белом доме отметили, что перенос учений позволит силам США и Южной Кореи сосредоточиться на обеспечении безопасности участников и гостей Игр, передает Yonhap.
Ранее о возможности переноса ежегодных маневров Foal Eagle, а также командно-штабных учений Key Resolve, которые обычно проходят в феврале-марте, сообщали СМИ. При этом в Белом доме не исключали, что американские спортсмены могут не поехать на Олимпиаду из-за угрозы их безопасности.
А недавно Ким Чен Ын в своем новогоднем обращении сообщил, что КНДР намерена направить свою национальную сборную на зимние Олимпийские игры и пожелал успехов организаторам Игр. При этом северокорейский лидер подчеркнул, что держит наготове у себя на столе «ядерную кнопку».
Напомним, Олимпийские игры пройдут в южнокорейском Пхёнчхане с 9 по 25 февраля, а Паралимпиада — с 9 по 19 марта.
При этом в Белом доме отметили, что перенос учений позволит силам США и Южной Кореи сосредоточиться на обеспечении безопасности участников и гостей Игр, передает Yonhap.
Ранее о возможности переноса ежегодных маневров Foal Eagle, а также командно-штабных учений Key Resolve, которые обычно проходят в феврале-марте, сообщали СМИ. При этом в Белом доме не исключали, что американские спортсмены могут не поехать на Олимпиаду из-за угрозы их безопасности.
А недавно Ким Чен Ын в своем новогоднем обращении сообщил, что КНДР намерена направить свою национальную сборную на зимние Олимпийские игры и пожелал успехов организаторам Игр. При этом северокорейский лидер подчеркнул, что держит наготове у себя на столе «ядерную кнопку».
Напомним, Олимпийские игры пройдут в южнокорейском Пхёнчхане с 9 по 25 февраля, а Паралимпиада — с 9 по 19 марта.
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