КНДР направит на Игры в Пхёнчхан своих танцоров и музыкантов

Сегодня начались переговоры между представителями Южной Кореи и КНДР. Историческая встреча проходит в специальном комплексе «Дом мира», который располагается в демилитаризованой зоне между двумя государствами.
Атмосферу переговоров можно назвать дипломатично-дружественной. Встреча проводится в закрытом режиме, началась она в 4:00 по Москве. Местные СМИ уже сообщили, что участники делегаций перед началом диалога пожали друг другу руки и обменялись приветствиями и новогодними поздравлениями. Это прогресс, ведь не так давно КНДР и Южная Корея обменивались взаимными угрозами и даже артиллерийскими обстрелами.
Важно отметить, что с инициативой провести первый за 3 года диалог такого уровня выступил Сеул, но только после того, как Ким Чен Ын во время новогоднего обращения сделал заявление о том, что не стоит более ворошить прошлое и пора налаживать отношения.
Для КНДР главной темой этих переговоров стало возможное участие северокорейских спортсменов в Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане. По словам представителя Министерства объединения Республики Корея, было решено, что Пхеньян направит на Игры своих танцоров и музыкантов, а также демонстрационную команду мастеров по тхэквондо. При этом пока неизвестно, поедут ли на соревнования профессиональные спортсмены. Не исключено, что южнокорейская и северокорейская делегации могут вместе пройти на открытии и закрытии Олимпиады.
Также Южная Корея предложила КНДР провести встречу семей, разделенных военным конфликтом середины прошлого века. В результате войны, которая длилась с 1950-го по 1953 год произошел национальный раскол во многих семьях. Долгое время родственники, оставшиеся по разные стороны границы, не имели возможности друг друга увидеть. Символично, что провести эту встречу участники переговоров предложили 16 февраля, когда будет отмечаться Новый год по лунному календарю.
Южнокорейская сторона выступила с инициативой организовать в скором будущем переговоры между представителями военного командования двух стран. Этот шаг должен способствовать снижению уровня напряженности на Корейском полуострове. Сеул настаивает на том, чтобы как можно скорее возобновить переговоры по мирному урегулированию, в том числе денуклеаризации Корейского полуострова. Подробности — в репортаже корреспондента Светланы Гордеевой.
Важно отметить, что с инициативой провести первый за 3 года диалог такого уровня выступил Сеул, но только после того, как Ким Чен Ын во время новогоднего обращения сделал заявление о том, что не стоит более ворошить прошлое и пора налаживать отношения.
Для КНДР главной темой этих переговоров стало возможное участие северокорейских спортсменов в Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане. По словам представителя Министерства объединения Республики Корея, было решено, что Пхеньян направит на Игры своих танцоров и музыкантов, а также демонстрационную команду мастеров по тхэквондо. При этом пока неизвестно, поедут ли на соревнования профессиональные спортсмены. Не исключено, что южнокорейская и северокорейская делегации могут вместе пройти на открытии и закрытии Олимпиады.
Также Южная Корея предложила КНДР провести встречу семей, разделенных военным конфликтом середины прошлого века. В результате войны, которая длилась с 1950-го по 1953 год произошел национальный раскол во многих семьях. Долгое время родственники, оставшиеся по разные стороны границы, не имели возможности друг друга увидеть. Символично, что провести эту встречу участники переговоров предложили 16 февраля, когда будет отмечаться Новый год по лунному календарю.
Южнокорейская сторона выступила с инициативой организовать в скором будущем переговоры между представителями военного командования двух стран. Этот шаг должен способствовать снижению уровня напряженности на Корейском полуострове. Сеул настаивает на том, чтобы как можно скорее возобновить переговоры по мирному урегулированию, в том числе денуклеаризации Корейского полуострова. Подробности — в репортаже корреспондента Светланы Гордеевой.
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