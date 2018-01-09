Синоптики объяснили связь между снегом в Сахаре и теплой зимой в России

Снег в пустыне Сахара и аномально теплая зима в России — следствие глобального потепления, заявил глава Гидрометцентра РФ.
Снегопад в пустыне Сахара, морозы в США, ураганы в Европе, аномально теплая зима в России — все это следствия глобального потепления, сообщил ТАСС глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Роман Вильфанд, глава Гидрометцентра России: «Все эти эпизоды: в Сахаре снег, похолодание резкое, длительное в Северной Америке, очень теплая погода на европейской территории России, затяжные дожди, которые привели к наводнениям в ряде стран западной Европы, — вот такие события учащаются. Повышенная повторяемость таких экстремальных событий — это следствия глобального потепления».
Вильфанд добавил, что такого же мнения придерживаются ученые из Межправительственной группы экспертов по изменениям климата. Он отметил, что случаи снегопада были также в Египте и на Ближнем Востоке. Важно не то, что эти события необычны, а то, что они повторяются, объяснил Вильфанд. Напомним, снег в Сахаре выпадает уже второй год подряд.
Роман Вильфанд, глава Гидрометцентра России: «Все эти эпизоды: в Сахаре снег, похолодание резкое, длительное в Северной Америке, очень теплая погода на европейской территории России, затяжные дожди, которые привели к наводнениям в ряде стран западной Европы, — вот такие события учащаются. Повышенная повторяемость таких экстремальных событий — это следствия глобального потепления».
Вильфанд добавил, что такого же мнения придерживаются ученые из Межправительственной группы экспертов по изменениям климата. Он отметил, что случаи снегопада были также в Египте и на Ближнем Востоке. Важно не то, что эти события необычны, а то, что они повторяются, объяснил Вильфанд. Напомним, снег в Сахаре выпадает уже второй год подряд.
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