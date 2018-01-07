Рождество в Москве повторило абсолютный температурный рекорд

Температура воздуха на главной столичной метеостанции на ВДНХ на 13:00 7 января достигла плюс 3,5 градуса.
Температура в Рождество повторила абсолютный температурный рекорд. В прошлый раз температура 7 января достигала 3,5 градуса в 2007 году. Об этом «Интерфаксу» сообщили в Гидрометцентре.
Гидрометцентр России: «Сегодня — температурный рекорд для 7 января за всю почти 140-летнюю истории метеонаблюдений в Москве. Температурный максимум был установлен 7 января в 2007 года и равнялся 3,5 градуса»
При этом синоптики не исключают, что в течение дня температура может еще подняться, и тогда рекорд окажется побит. Между тем на столичный регион надвигается похолодание. Как ожидается, ночью подморозит до минус пяти градусов, а по области — до минус семи градусов. Кроме того, в МЧС предупредили об осадках, сильном ветре и гололедице.
Самым холодным Рождеством в истории стало 7 января 1981 года — температура опустилась до минус 34,8 градуса.
Гидрометцентр России: «Сегодня — температурный рекорд для 7 января за всю почти 140-летнюю истории метеонаблюдений в Москве. Температурный максимум был установлен 7 января в 2007 года и равнялся 3,5 градуса»
При этом синоптики не исключают, что в течение дня температура может еще подняться, и тогда рекорд окажется побит. Между тем на столичный регион надвигается похолодание. Как ожидается, ночью подморозит до минус пяти градусов, а по области — до минус семи градусов. Кроме того, в МЧС предупредили об осадках, сильном ветре и гололедице.
Самым холодным Рождеством в истории стало 7 января 1981 года — температура опустилась до минус 34,8 градуса.
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