Дед Мороз. Битва магов <sup><small>6+</small></sup>
ТВ-Эфир
Дед Мороз. Битва магов 6+
    •  

    Рождество в Москве повторило абсолютный температурный рекорд

    комментировать
    • Фото: РИА Новости, Виталий Белоусов
    Рождество в Москве повторило абсолютный температурный рекорд

    Рождество в Москве повторило абсолютный температурный рекорд

    Рождество в Москве повторило абсолютный температурный рекорд
  • Фото: РИА Новости, Виталий Белоусов

    • Температура воздуха на главной столичной метеостанции на ВДНХ на 13:00 7 января достигла плюс 3,5 градуса.

    Температура в Рождество повторила абсолютный температурный рекорд. В прошлый раз температура 7 января достигала 3,5 градуса в 2007 году. Об этом «Интерфаксу» сообщили в Гидрометцентре.

    Гидрометцентр России: «Сегодня — температурный рекорд для 7 января за всю почти 140-летнюю истории метеонаблюдений в Москве. Температурный максимум был установлен 7 января в 2007 года и равнялся 3,5 градуса»

    При этом синоптики не исключают, что в течение дня температура может еще подняться, и тогда рекорд окажется побит. Между тем на столичный регион надвигается похолодание. Как ожидается, ночью подморозит до минус пяти градусов, а по области — до минус семи градусов. Кроме того, в МЧС предупредили об осадках, сильном ветре и гололедице.

    Самым холодным Рождеством в истории стало 7 января 1981 года — температура опустилась до минус 34,8 градуса.

    Новости по теме

    Зима 2017–2018

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru