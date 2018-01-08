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    В пустыне Сахара второй год подряд выпал снег: фото

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    • Фото: @Discover_DZ / twitter.com
    В пустыне Сахара второй год подряд выпал снег: фото

    В пустыне Сахара второй год подряд выпал снег: фото

    В пустыне Сахара второй год подряд выпал снег: фото
  • Фото: @Discover_DZ / twitter.com

    • Второй год подряд в пустыне Сахара наблюдается необычное погодное явление — выпадает снег.

    Снегопад начался утром в воскресенье, 7 января, в районе алжирского города Айн-Сефра, который находится на севере пустыни Сахара. Выпало около 40 сантиметров осадков. Но уже к концу дня снег начал таять. В Сети появились фотографии засыпанной снегом пустыни.

    Подобное необычное погодное явление наблюдалось в этом районе и в прошлом году. Тогда снег продержался на оранжевом песке всего несколько часов.

    А до этого жители Айн-Сефры могли наблюдать снег почти 40 лет назад — в феврале 1979 года. Летом температура в этой части пустыни Сахара достигает 37 градусов, а зимой может опускаться до нуля.

    В пустыне Сахара второй год подряд выпал снег: фото. Алжир, Африка, погода, снег. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В пустыне Сахара второй год подряд выпал снег: фото. Алжир, Африка, погода, снег. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В пустыне Сахара второй год подряд выпал снег: фото. Алжир, Африка, погода, снег. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

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