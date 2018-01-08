В пустыне Сахара второй год подряд выпал снег: фото

Второй год подряд в пустыне Сахара наблюдается необычное погодное явление — выпадает снег.
Снегопад начался утром в воскресенье, 7 января, в районе алжирского города Айн-Сефра, который находится на севере пустыни Сахара. Выпало около 40 сантиметров осадков. Но уже к концу дня снег начал таять. В Сети появились фотографии засыпанной снегом пустыни.
Подобное необычное погодное явление наблюдалось в этом районе и в прошлом году. Тогда снег продержался на оранжевом песке всего несколько часов.
А до этого жители Айн-Сефры могли наблюдать снег почти 40 лет назад — в феврале 1979 года. Летом температура в этой части пустыни Сахара достигает 37 градусов, а зимой может опускаться до нуля.
Подобное необычное погодное явление наблюдалось в этом районе и в прошлом году. Тогда снег продержался на оранжевом песке всего несколько часов.
А до этого жители Айн-Сефры могли наблюдать снег почти 40 лет назад — в феврале 1979 года. Летом температура в этой части пустыни Сахара достигает 37 градусов, а зимой может опускаться до нуля.
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