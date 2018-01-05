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    Губернатор штата Нью-Йорк объявил режим ЧС из-за снегопада. США, морозы, погодные аномалии, снег. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВГубернатор штата Нью-Йорк объявил режим ЧС из-за снегопада

    Губернатор штата Нью-Йорк объявил режим ЧС из-за снегопада

    3 комментария
    Губернатор штата <nobr>Нью-Йорк</nobr> объявил режим ЧС <nobr>из-за</nobr> снегопада

    Губернатор штата Нью-Йорк объявил режим ЧС из-за снегопада

    Губернатор штата <nobr>Нью-Йорк</nobr> объявил режим ЧС <nobr>из-за</nobr> снегопада
    • Фото: Associated Press © 2018, Mary Altaffer

      • Из-за снежного шторма в городе Нью-Йорк закрылся еще один аэропорт. Жителей мегаполиса просят не покидать свои дома.

      Губернатор американского штата Нью-Йорк Эндрю Куомо сообщил на своей странице в Twitter о том, что в четверг вечером в штате вводится режим чрезвычайной ситуации в связи с аномальными для этого региона холодами и снегопадом.

      Эндрю Куомо, губернатор штата Нью-Йорк: «Я объявляю режим чрезвычайной ситуации в городе Нью-Йорк, в округе Уэстчестер и на острове Лонг-Айленд в связи с экстремальными погодными условиями».

      Местные власти обращаются к жителям с рекомендацией не покидать свои дома и избегать передвижения по городу на транспорте, будь то общественный транспорт или личные автомобили, кроме случаев крайне необходимости.




      Американские СМИ публикуют кадры снегопадов. Телеканал ABC News транслирует в соцсетях кадры с видеокамеры, направленной на Бруклинский мост, который почти полностью скрылся из вида за густой пеленой падающего снега.



      Вслед за аэропортом имени Джона Кеннеди прекратила работу другая воздушная гавань Нью-Йорка, — аэропорт Ла-Гуардия. В Нью-Йорке к вечеру, по прогнозам синоптиков, похолодает до минус 12 градусов. На улицы выведены более 1,5 тысячи единиц снегоуборочной техники, но дороги заметает снегом. Занятия в школах отменены.

      По данным телеканала CNN, за последнюю неделю в результате аномальных для США холодов и снегопадов, погибли не менее 16 человек. Часть из них скончались в результате обморожений, другие стали жертвами ДТП из-за непогоды. О гибели людей сообщили в штатах Висконсин, Техас, Миссури и Мичиган. На севере штата Флорида выпал снег, которого многие местные жители не видели ни разу в жизни.

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