Губернатор штата Нью-Йорк объявил режим ЧС из-за снегопада

Из-за снежного шторма в городе Нью-Йорк закрылся еще один аэропорт. Жителей мегаполиса просят не покидать свои дома.
Губернатор американского штата Нью-Йорк Эндрю Куомо сообщил на своей странице в Twitter о том, что в четверг вечером в штате вводится режим чрезвычайной ситуации в связи с аномальными для этого региона холодами и снегопадом.
Эндрю Куомо, губернатор штата Нью-Йорк: «Я объявляю режим чрезвычайной ситуации в городе Нью-Йорк, в округе Уэстчестер и на острове Лонг-Айленд в связи с экстремальными погодными условиями».
Местные власти обращаются к жителям с рекомендацией не покидать свои дома и избегать передвижения по городу на транспорте, будь то общественный транспорт или личные автомобили, кроме случаев крайне необходимости.
Американские СМИ публикуют кадры снегопадов. Телеканал ABC News транслирует в соцсетях кадры с видеокамеры, направленной на Бруклинский мост, который почти полностью скрылся из вида за густой пеленой падающего снега.
Вслед за аэропортом имени Джона Кеннеди прекратила работу другая воздушная гавань Нью-Йорка, — аэропорт Ла-Гуардия. В Нью-Йорке к вечеру, по прогнозам синоптиков, похолодает до минус 12 градусов. На улицы выведены более 1,5 тысячи единиц снегоуборочной техники, но дороги заметает снегом. Занятия в школах отменены.
По данным телеканала CNN, за последнюю неделю в результате аномальных для США холодов и снегопадов, погибли не менее 16 человек. Часть из них скончались в результате обморожений, другие стали жертвами ДТП из-за непогоды. О гибели людей сообщили в штатах Висконсин, Техас, Миссури и Мичиган. На севере штата Флорида выпал снег, которого многие местные жители не видели ни разу в жизни.
Эндрю Куомо, губернатор штата Нью-Йорк: «Я объявляю режим чрезвычайной ситуации в городе Нью-Йорк, в округе Уэстчестер и на острове Лонг-Айленд в связи с экстремальными погодными условиями».
Местные власти обращаются к жителям с рекомендацией не покидать свои дома и избегать передвижения по городу на транспорте, будь то общественный транспорт или личные автомобили, кроме случаев крайне необходимости.
Speaking in Suffolk County with the latest update about the extreme weather and blizzard conditions in NY State. Residents should stay safe and avoid the roads unless absolutely necessary. #blizzard2018https://t.co/YRN1z5oBiU— Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) 4 января 2018 г.
Американские СМИ публикуют кадры снегопадов. Телеканал ABC News транслирует в соцсетях кадры с видеокамеры, направленной на Бруклинский мост, который почти полностью скрылся из вида за густой пеленой падающего снега.
Вслед за аэропортом имени Джона Кеннеди прекратила работу другая воздушная гавань Нью-Йорка, — аэропорт Ла-Гуардия. В Нью-Йорке к вечеру, по прогнозам синоптиков, похолодает до минус 12 градусов. На улицы выведены более 1,5 тысячи единиц снегоуборочной техники, но дороги заметает снегом. Занятия в школах отменены.
По данным телеканала CNN, за последнюю неделю в результате аномальных для США холодов и снегопадов, погибли не менее 16 человек. Часть из них скончались в результате обморожений, другие стали жертвами ДТП из-за непогоды. О гибели людей сообщили в штатах Висконсин, Техас, Миссури и Мичиган. На севере штата Флорида выпал снег, которого многие местные жители не видели ни разу в жизни.
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