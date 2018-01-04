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    «Как водить в такую погоду?»: русская зима застала автомобилистов Флориды врасплох. Нью-Йорк, США, погодные аномалии, снег, школы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Как водить в такую погоду?»: русская зима застала автомобилистов Флориды врасплох

    «Как водить в такую погоду?»: русская зима застала автомобилистов Флориды врасплох

    3 комментария
    «Как водить в такую погоду?»: русская зима застала автомобилистов Флориды врасплох

    «Как водить в такую погоду?»: русская зима застала автомобилистов Флориды врасплох

    «Как водить в такую погоду?»: русская зима застала автомобилистов Флориды врасплох

      На юго-востоке США объявлено чрезвычайное положение. На побережье Атлантики обрушились снегопады.

      Власти Флориды, Джорджии, Северной Каролины и Вирджинии предупредили жителей о надвигающихся бурях и ледяном дожде. Опасения понятны, ведь на южном побережье такая погода — большая редкость. У городских служб нет нужного количества снегоуборочной техники, поэтому на дорогах может случиться коллапс. Во Флориде снега не видели почти 30 лет. У местных жителей приход русской зимы вызвал смешанные чувства.

      Гражданка США: «Я никогда ничего подобного не испытывала! Это сумасшествие! У меня лед на машине! Я даже не знаю, как водить в такую погоду».

      Гражданка США: «Мы приехали сюда вчера из Колорадо-Спрингс. Конечно, я такого не ожидала. Это потрясающе! Я очень давно не видела снега!»

      Гражданка США: «Я первый раз в жизни вижу снег. Это очень странно и очень, очень холодно».

      Снег ожидается и в Вашингтоне, там температура опустится до минус 13 градусов ночью, а ощущаться будет на все минус 25 из-за привычного для зимы сильного ветра.

      В Нью-Йорке снег зимой — не редкость, но и там к снежной буре готовятся основательно. Мэр города распорядился закрыть сегодня все школы и перевел коммунальные службы на усиленный режим работы.

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