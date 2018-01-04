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    Школы Нью-Йорка закрыли из-за снегопадов

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    • Фото: @travelinglens / twitter.com
    Школы <nobr>Нью-Йорка</nobr> закрыли <nobr>из-за</nobr> снегопадов

    Школы Нью-Йорка закрыли из-за снегопадов

    Школы <nobr>Нью-Йорка</nobr> закрыли <nobr>из-за</nobr> снегопадов
  • Фото: @travelinglens / twitter.com

    • Власти Нью-Йорка ведут подготовку к снегопаду, который в четверг накроет американский мегаполис.

    Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио отменил все занятия в школах мегаполиса в связи с ожидающимися сегодня снегопадами. Национальная метеорологическая служба США предупредила о том, что на атлантическом побережье США ожидаются снежные бури, метели и морозы.

    Билл Де Блазио, мэр Нью-Йорка: «Мы ожидаем, что снежная буря начнется ночью. Сильный снегопад будет утром в час-пик. Ожидаем 4–6 дюймов снега, но может выпасть и 9–12 дюймов».

    Власти города перевели коммунальные службы на 12-часовые смены. Улицы обрабатывают противогололедными реагентами, пишет РИА Новости.

    Напомним, на северо-востоке США с конца декабря установилась экстремально холодная для этого региона температура. Синоптики предупреждают об усилении морозов. В США уже зафиксированы случаи гибели людей из-за аномальных холодов.

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