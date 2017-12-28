Жителей Нью-Йорка призвали не выходить на улицы из-за шестиградусных морозов

В американском штате Пенсильвания за двое суток выросли рекордные сугробы — высотой в человеческий рост. А в Нью-Йорке жители готовятся к апокалипсису. Температура в мегаполисе опустилась до минус 6 градусов.

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С российской точки зрения температуры не очень низкие — минус 4 — минус 6, но добавляет холода влажность воздуха, так как рядом океан, и пронизывающий ветер. То есть температура минус 6, а чувствуется это как минус 15 или 20. Мэр Нью Йорка призвал людей оставаться в помещениях и как можно меньше появляться на улице.



А в известной своими холодами Миннесоте в городе Интернашенал-Фолс, который сам себя называет «холодильником Америки» вообще побит старый рекорд. Там температура упала до минус 37, предыдущий рекорд, минус 33, держался с 1924 года.



Ну и кроме низких температур кое-где Америку засыпало снегом, откапываются там уже несколько дней. Город Ири в Пенсильвании просто погребло под сугробами. Снегопад длился около 30 часов и насыпал больше полутора метров снега. Жители решили воспользоваться возможностью и повеселиться в снегу накануне Нового года. Кто-то нырял, кто-то просто кувыркался, а одна женщина даже вытащила лодку, чтобы покататься с горки. Но для коммунальщиков и властей это настоящее бедствие — недаром в округе Ири объявили даже чрезвычайное положение в связи со снегопадом.



Приходят первые сообщения о жертвах арктического циклона. В Чикаго полиция нашла замерзшего в машине мужчину. В Кентукки зарегистрирована смерть бездомного человека. А в Канзасе на обледенелой дороге в результате аварии погибли четверо. Национальная метеослужба предупреждает, что такие холода продержатся на территории США как минимум до Нового года, передает корреспондент Алексей Веселовский.

