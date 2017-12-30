В США из-за морозов погибли не менее 7 человек

Представители полиции США рассказали о случаях гибели людей в результате аномальных холодов.
Как пишет The New York Times со ссылкой на информацию полиции США, не менее 7 человек погибли из-за последствий холодов и снегопадов, обрушившихся на северо-восточные регионы США.
Сообщается, что из-за морозов 2 человека скончались в Чикаго (штат Иллинойс). В Канзасе 4 человека погибли в результате ДТП. В Южной Дакоте пожилая женщина замерзла насмерть после того, как ее автомобиль увяз в сугробе. В этом районе температура ночь опускалась до 17 градусов мороза.
В штате Пенсильвания идет спасательная операция: помощь потребовалась жителям поселка Эри, полностью отрезанных транспортного сообщения глубокими сугробами. В этом поселке проживает много пожилых людей.
Национальная метеорологическая служба США предупреждает, что аномально холодная для этих регионов погода продлится еще около недели. В Нью-Йорке 31 декабря прогнозируют температуру от 11 до 18 градусов мороза.
Напомним, накануне Дональд Трамп заявил, что предстоящая новогодняя ночь может быть рекордно холодной для США. А заодно высмеял угрозу глобального потепления и напомнил американцам о том, сколько средств он сэкономил для страны, объявив о выходе из Парижского соглашения по климату.
Сообщается, что из-за морозов 2 человека скончались в Чикаго (штат Иллинойс). В Канзасе 4 человека погибли в результате ДТП. В Южной Дакоте пожилая женщина замерзла насмерть после того, как ее автомобиль увяз в сугробе. В этом районе температура ночь опускалась до 17 градусов мороза.
В штате Пенсильвания идет спасательная операция: помощь потребовалась жителям поселка Эри, полностью отрезанных транспортного сообщения глубокими сугробами. В этом поселке проживает много пожилых людей.
Национальная метеорологическая служба США предупреждает, что аномально холодная для этих регионов погода продлится еще около недели. В Нью-Йорке 31 декабря прогнозируют температуру от 11 до 18 градусов мороза.
Напомним, накануне Дональд Трамп заявил, что предстоящая новогодняя ночь может быть рекордно холодной для США. А заодно высмеял угрозу глобального потепления и напомнил американцам о том, сколько средств он сэкономил для страны, объявив о выходе из Парижского соглашения по климату.
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