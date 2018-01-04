В США из-за морозов и снегопадов погибли 13 человек

По меньшей мере 13 человек стали жертвами аномальных морозов и снегопадов в США за последнюю неделю.
О гибели людей сообщили в штатах Висконсин, Техас, Миссури и Мичиган. При этом как минимум шесть человек погибли от обморожения, остальные стали жертвами ДТП из-за наледи на дорогах, передает телеканал CNN.
Между тем синоптики сообщают, что снегопады на востоке США и на Атлантическом побережье в ближайшие дни могут усилиться. Заметно похолодало в Бостоне, Филадельфии и Нью-Йорке, где из-за снегопада закрыли все школы.
В некоторых штатах на Среднем Западе температура опустилась до минус 13 градусов, что на 15–20 градусов ниже нормы, а на юге страны, в частности во Флориде, впервые за последние 29 лет выпал снег. В Джорджии толщина снежного покрова в ближайшие дни составит от 5 до 10 см, в Северной Каролине — до 8–14 см.
В аэропортах затронутых непогодой регионов отменены более 3 тысяч авиарейсов. Десятки тысяч человек в штатах Вирджиния, Северная Каролина и Флорида остались без света.
Между тем синоптики сообщают, что снегопады на востоке США и на Атлантическом побережье в ближайшие дни могут усилиться. Заметно похолодало в Бостоне, Филадельфии и Нью-Йорке, где из-за снегопада закрыли все школы.
В некоторых штатах на Среднем Западе температура опустилась до минус 13 градусов, что на 15–20 градусов ниже нормы, а на юге страны, в частности во Флориде, впервые за последние 29 лет выпал снег. В Джорджии толщина снежного покрова в ближайшие дни составит от 5 до 10 см, в Северной Каролине — до 8–14 см.
В аэропортах затронутых непогодой регионов отменены более 3 тысяч авиарейсов. Десятки тысяч человек в штатах Вирджиния, Северная Каролина и Флорида остались без света.
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