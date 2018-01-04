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    В США из-за морозов и снегопадов погибли 13 человек

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    • Фото: Reuters © 2018, Brian Snyder
    В США <nobr>из-за</nobr> морозов и снегопадов погибли 13 человек

    В США из-за морозов и снегопадов погибли 13 человек

    В США <nobr>из-за</nobr> морозов и снегопадов погибли 13 человек
  • Фото: Reuters © 2018, Brian Snyder

    • По меньшей мере 13 человек стали жертвами аномальных морозов и снегопадов в США за последнюю неделю.

    О гибели людей сообщили в штатах Висконсин, Техас, Миссури и Мичиган. При этом как минимум шесть человек погибли от обморожения, остальные стали жертвами ДТП из-за наледи на дорогах, передает телеканал CNN.

    Между тем синоптики сообщают, что снегопады на востоке США и на Атлантическом побережье в ближайшие дни могут усилиться. Заметно похолодало в Бостоне, Филадельфии и Нью-Йорке, где из-за снегопада закрыли все школы.

    В некоторых штатах на Среднем Западе температура опустилась до минус 13 градусов, что на 15–20 градусов ниже нормы, а на юге страны, в частности во Флориде, впервые за последние 29 лет выпал снег. В Джорджии толщина снежного покрова в ближайшие дни составит от 5 до 10 см, в Северной Каролине — до 8–14 см.

    В аэропортах затронутых непогодой регионов отменены более 3 тысяч авиарейсов. Десятки тысяч человек в штатах Вирджиния, Северная Каролина и Флорида остались без света.

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