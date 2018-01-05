Во Франции жертвами урагана «Элеанор» стали пять человек

Из-за урагана «Элеанор», который обрушился на Францию в ночь на 3 января, погибли по меньшей мере пять человек, двое пропали без вести, еще 27 пострадали.
Ранее агентство France-Presse сообщало о троих погибших. По последним данным, на которые ссылается издание Parisien, тела еще двоих человек были найдены в департаментах Савойя и Верхняя Савойя.
Жертвами стали пожарный, который упал в реку при попытке помочь семье, укрывшейся на крыше автомобиля, и рабочий, на которого обрушилась стена здания.
По последним данным, в 14 департаментах Франции объявлен предпоследний уровень метеоугрозы из-за высокого риска наводнений. В Париже уровень воды в Сене вырос вдвое и достиг отметки в 3,2 м. Пик паводка ожидается в предстоящие выходные.
Опасная обстановка сохраняется и в Альпах: в департаментах Верхняя Савойя, Савойя и Верхние Альпы ожидаются сильнейшие снегопады, возросла угроза схода лавин. Ожидаются порывы ветра до 50 м/с. Любителей горнолыжного спорта призывают соблюдать меры безопасности.
Метеорологи отмечают, что во Франции этой зимой складывается беспрецедентная ситуация: за три недели на страну обрушился уже четвертый сильный шторм. Предыдущая буря, «Кармен», прошла всего несколько дней назад
Жертвами стали пожарный, который упал в реку при попытке помочь семье, укрывшейся на крыше автомобиля, и рабочий, на которого обрушилась стена здания.
По последним данным, в 14 департаментах Франции объявлен предпоследний уровень метеоугрозы из-за высокого риска наводнений. В Париже уровень воды в Сене вырос вдвое и достиг отметки в 3,2 м. Пик паводка ожидается в предстоящие выходные.
Опасная обстановка сохраняется и в Альпах: в департаментах Верхняя Савойя, Савойя и Верхние Альпы ожидаются сильнейшие снегопады, возросла угроза схода лавин. Ожидаются порывы ветра до 50 м/с. Любителей горнолыжного спорта призывают соблюдать меры безопасности.
Метеорологи отмечают, что во Франции этой зимой складывается беспрецедентная ситуация: за три недели на страну обрушился уже четвертый сильный шторм. Предыдущая буря, «Кармен», прошла всего несколько дней назад
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