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    Во Франции жертвами урагана «Элеанор» стали пять человек

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    • Фото: Reuters © 2018, Gonzalo Fuentes
    Во Франции жертвами урагана «Элеанор» стали пять человек

    Во Франции жертвами урагана «Элеанор» стали пять человек

    Во Франции жертвами урагана «Элеанор» стали пять человек
  • Фото: Reuters © 2018, Gonzalo Fuentes

    • Из-за урагана «Элеанор», который обрушился на Францию в ночь на 3 января, погибли по меньшей мере пять человек, двое пропали без вести, еще 27 пострадали.

    Ранее агентство France-Presse сообщало о троих погибших. По последним данным, на которые ссылается издание Parisien, тела еще двоих человек были найдены в департаментах Савойя и Верхняя Савойя.

    Жертвами стали пожарный, который упал в реку при попытке помочь семье, укрывшейся на крыше автомобиля, и рабочий, на которого обрушилась стена здания.

    По последним данным, в 14 департаментах Франции объявлен предпоследний уровень метеоугрозы из-за высокого риска наводнений. В Париже уровень воды в Сене вырос вдвое и достиг отметки в 3,2 м. Пик паводка ожидается в предстоящие выходные.

    смотретьУраган «Элеанор» обесточил 200 тысяч квартир в Париже и его пригородах
    Ураган «Элеанор» обесточил 200 тысяч квартир в Париже и его пригородах
    Опасная обстановка сохраняется и в Альпах: в департаментах Верхняя Савойя, Савойя и Верхние Альпы ожидаются сильнейшие снегопады, возросла угроза схода лавин. Ожидаются порывы ветра до 50 м/с. Любителей горнолыжного спорта призывают соблюдать меры безопасности.

    Метеорологи отмечают, что во Франции этой зимой складывается беспрецедентная ситуация: за три недели на страну обрушился уже четвертый сильный шторм. Предыдущая буря, «Кармен», прошла всего несколько дней назад

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