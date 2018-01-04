Сегодня
ТВ-Эфир
Сегодня
    •  

    Во Франции число пострадавших от бури «Элеанор» увеличилось до 29

    комментировать
    • Фото: Reuters © 2018, Mal Langsdon
    Во Франции число пострадавших от бури «Элеанор» увеличилось до 29

    Во Франции число пострадавших от бури «Элеанор» увеличилось до 29

    Во Франции число пострадавших от бури «Элеанор» увеличилось до 29
  • Фото: Reuters © 2018, Mal Langsdon

    • По меньшей мере 29 человек пострадали и один погиб в результате зимней бури «Элеанор», которая обрушилась на территорию Франции в ночь на 3 января. Такие данные приводят французские СМИ.

    Телеканал BFM сообщает о 29 раненных во время бури «Элеонор» во Франции. Из них четыре человека находятся в тяжелом состоянии. Ранее сообщалось о 15 пострадавших.

    смотретьЗатопленные дороги и поваленные столбы: города Европы накрыла зимняя буря
    Затопленные дороги и поваленные столбы: города Европы накрыла зимняя буря
    В результате сильных ветров, дождей и ударов молний более 35 тысяч домов лишились электроэнергии в северных и западных департаментах. На Корсике без электричества остались около 11 тысяч домохозяйств.

    Опасная обстановка сохраняется в Альпах: в департаментах Верхняя Савойя, Савойя и Верхние Альпы ожидаются сильнейшие снегопады, возросла угроза схода лавин. Ожидаются порывы ветра до 50 м/с. Любителей горнолыжного спорта призывают соблюдать меры безопасности.

    смотретьЗимняя буря «Элеанор» в Европе убила трех человек и десятки покалечила
    Зимняя буря «Элеанор» в Европе убила трех человек и десятки покалечила
    Метеорологи отмечают, что во Франции этой зимой складывается беспрецедентная ситуация: за три недели на страну обрушился уже четвертый сильный шторм. Предыдущая буря, «Кармен», прошла всего несколько дней назад, передает ТАСС.

    Новости по теме

    Зима 2017–2018

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru