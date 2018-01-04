Во Франции число пострадавших от бури «Элеанор» увеличилось до 29

По меньшей мере 29 человек пострадали и один погиб в результате зимней бури «Элеанор», которая обрушилась на территорию Франции в ночь на 3 января. Такие данные приводят французские СМИ.
Телеканал BFM сообщает о 29 раненных во время бури «Элеонор» во Франции. Из них четыре человека находятся в тяжелом состоянии. Ранее сообщалось о 15 пострадавших.
В результате сильных ветров, дождей и ударов молний более 35 тысяч домов лишились электроэнергии в северных и западных департаментах. На Корсике без электричества остались около 11 тысяч домохозяйств.
Опасная обстановка сохраняется в Альпах: в департаментах Верхняя Савойя, Савойя и Верхние Альпы ожидаются сильнейшие снегопады, возросла угроза схода лавин. Ожидаются порывы ветра до 50 м/с. Любителей горнолыжного спорта призывают соблюдать меры безопасности.
Метеорологи отмечают, что во Франции этой зимой складывается беспрецедентная ситуация: за три недели на страну обрушился уже четвертый сильный шторм. Предыдущая буря, «Кармен», прошла всего несколько дней назад, передает ТАСС.
В результате сильных ветров, дождей и ударов молний более 35 тысяч домов лишились электроэнергии в северных и западных департаментах. На Корсике без электричества остались около 11 тысяч домохозяйств.
Опасная обстановка сохраняется в Альпах: в департаментах Верхняя Савойя, Савойя и Верхние Альпы ожидаются сильнейшие снегопады, возросла угроза схода лавин. Ожидаются порывы ветра до 50 м/с. Любителей горнолыжного спорта призывают соблюдать меры безопасности.
Метеорологи отмечают, что во Франции этой зимой складывается беспрецедентная ситуация: за три недели на страну обрушился уже четвертый сильный шторм. Предыдущая буря, «Кармен», прошла всего несколько дней назад, передает ТАСС.
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