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    Затопленные дороги и поваленные столбы: города Европы накрыла зимняя буря. Германия, железные дороги, Ирландия, Нидерланды, Париж, туризм и путешествия, Франция, штормы и ураганы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЗатопленные дороги и поваленные столбы: города Европы накрыла зимняя буря

    Затопленные дороги и поваленные столбы: города Европы накрыла зимняя буря

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    Затопленные дороги и поваленные столбы: города Европы накрыла зимняя буря

    Затопленные дороги и поваленные столбы: города Европы накрыла зимняя буря

    Затопленные дороги и поваленные столбы: города Европы накрыла зимняя буря

      На Европу обрушилась зимняя буря «Элеанор» и принесла с собой ураганный ветер и мощные ливни.

      Из-за непогоды нарушена работа международного аэропорта Схипхол в Амстердаме, который считается одним из самых загруженных в ЕС. Множество рейсов задерживаются, больше полутора сотен отменены. Прогнозы руководства воздушной гавани неутешительны: число не отправленных вовремя самолетов будет только расти.

      В Ирландии под ударом стихии оказался Голуэй, один из крупнейших городов в стране. Пострадали многие магазины, дороги затопило. Без электричества остаются 27 тысяч домов.

      В Германии похожая ситуация. Там мощный ветер повалил деревья и столбы электропередачи. Заблокированы дороги, в Мюнхене и Аугсбурге закрылись зоопарки. Не работает железная дорога, ведущая на самую высокую гору страны — Цугшпитце.

      Из-за «Элеанор» закрыли вход на Эйфелеву башню. Столь сильного ветра во Франции не было уже 7 лет. Нарушена работа аэропортов, не ходят поезда. Без электричества остаются более 200 тысяч квартир. На половине территорий страны объявлен «оранжевый» уровень тревоги.

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