Сегодня
ТВ-Эфир
Сегодня
    •  

    В Париже из-за яростного ветра закрыли Эйфелеву башню

    комментировать
    • Фото: Tour Eiffel / facebook.com
    В Париже <nobr>из-за</nobr> яростного ветра закрыли Эйфелеву башню

    В Париже из-за яростного ветра закрыли Эйфелеву башню

    В Париже <nobr>из-за</nobr> яростного ветра закрыли Эйфелеву башню
  • Фото: Tour Eiffel / facebook.com

    • В дирекции управления по эксплуатации Эйфелевой башни сообщили, что доступ туристов на этот объект ограничен из-за сильного ветра, принесенного ураганом «Элеанор».

    Как сообщает телеканал BFM, минувшей ночью на вершине Эйфелевой башни зафиксировали рекордную скорость ветра — 41,7 м/с. Столь сильных ветров в Париже и других регионах Франции не наблюдалось уже 7 лет, отмечают журналисты.

    В заявлении управления по эксплуатации Эйфелевой башни говорится, что вход туристам на объект закрыт по соображениям безопасности. Решение было принято этим утром.

    Также по распоряжению мэрии в Париже сегодня были перекрыты все парки и скверы — там падают деревья. Непогода нарушила и работу парижского аэропорта Руасси — Шарль де Голль. С утра были задержаны 60% рейсов, треть прибывающих самолетов приземлилась с запозданием на полчаса. Днем прекратили работу аэропорты Страсбурга и Мюлуза на востоке страны. В терминалах сейчас скопилось большое число пассажиров. Наблюдаются перебои и в движении пригородных поездов.

    Согласно прогнозу, ветер в Париже сегодня днем будет достигать скорости в 28 м/с.

    смотретьУраган «Элеанор» обесточил 200 тысяч квартир в Париже и его пригородах
    Ураган «Элеанор» обесточил 200 тысяч квартир в Париже и его пригородах
    Из-за урагана «Элеанор» в 51 регионе Франции объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Скорость ветра местами достигает 140 километров в час. Согласно последним данным, пострадали 9 человек, четверо находятся в тяжелом состоянии. В пригородах около 193 тысяч квартир остались без электричества. Ожидается, что буря «Элеанор» продолжится во Франции до утра четверга.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru