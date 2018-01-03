В Париже из-за яростного ветра закрыли Эйфелеву башню

В дирекции управления по эксплуатации Эйфелевой башни сообщили, что доступ туристов на этот объект ограничен
из-за сильного ветра, принесенного ураганом «Элеанор».
Как сообщает телеканал BFM, минувшей ночью на вершине Эйфелевой башни зафиксировали рекордную скорость ветра — 41,7 м/с. Столь сильных ветров в Париже и других регионах Франции не наблюдалось уже 7 лет, отмечают журналисты.
В заявлении управления по эксплуатации Эйфелевой башни говорится, что вход туристам на объект закрыт по соображениям безопасности. Решение было принято этим утром.
Также по распоряжению мэрии в Париже сегодня были перекрыты все парки и скверы — там падают деревья. Непогода нарушила и работу парижского аэропорта Руасси — Шарль де Голль. С утра были задержаны 60% рейсов, треть прибывающих самолетов приземлилась с запозданием на полчаса. Днем прекратили работу аэропорты Страсбурга и Мюлуза на востоке страны. В терминалах сейчас скопилось большое число пассажиров. Наблюдаются перебои и в движении пригородных поездов.
Согласно прогнозу, ветер в Париже сегодня днем будет достигать скорости в 28 м/с.
Из-за урагана «Элеанор» в 51 регионе Франции объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Скорость ветра местами достигает 140 километров в час. Согласно последним данным, пострадали 9 человек, четверо находятся в тяжелом состоянии. В пригородах около 193 тысяч квартир остались без электричества. Ожидается, что буря «Элеанор» продолжится во Франции до утра четверга.
В заявлении управления по эксплуатации Эйфелевой башни говорится, что вход туристам на объект закрыт по соображениям безопасности. Решение было принято этим утром.
Также по распоряжению мэрии в Париже сегодня были перекрыты все парки и скверы — там падают деревья. Непогода нарушила и работу парижского аэропорта Руасси — Шарль де Голль. С утра были задержаны 60% рейсов, треть прибывающих самолетов приземлилась с запозданием на полчаса. Днем прекратили работу аэропорты Страсбурга и Мюлуза на востоке страны. В терминалах сейчас скопилось большое число пассажиров. Наблюдаются перебои и в движении пригородных поездов.
Согласно прогнозу, ветер в Париже сегодня днем будет достигать скорости в 28 м/с.
Из-за урагана «Элеанор» в 51 регионе Франции объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Скорость ветра местами достигает 140 километров в час. Согласно последним данным, пострадали 9 человек, четверо находятся в тяжелом состоянии. В пригородах около 193 тысяч квартир остались без электричества. Ожидается, что буря «Элеанор» продолжится во Франции до утра четверга.
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