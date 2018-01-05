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    Заседание Совбеза ООН по ситуации в Иране состоится в пятницу

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    Заседание Совбеза ООН по ситуации в Иране состоится в пятницу

    Заседание Совбеза ООН по ситуации в Иране состоится в пятницу

    Заседание Совбеза ООН по ситуации в Иране состоится в пятницу
  • Фото: Associated Press © 2018, Mohammad Ali Marizad

    • Постпред США в ООН призвала «не допустить развития ситуации в Иране по сирийскому сценарию».

    Никки Хейли, постоянный представитель США при ООН: «Мир стал свидетелем ужасов в Сирии, которые начались с того, что жестокий режим отказывал своему народу в праве мирно протестовать. Мы не должны позволить этому произойти в Иране. Это вопрос уважения основополагающих прав иранского народа, а также вопрос поддержания международного мира и безопасности».

    Встреча Совета безопасности ООН, созванная по инициативе США, состоится в пятницу в 15:00 (23:00 по московскому времени), пишет ТАСС.

    Напомним, накануне Госдепартамент США поддержал участников акций протеста в Иране и обвинил Тегеран в подавлении мирных демонстраций. При этом официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт заявила, что США «располагают возможностями для того, чтобы привлечь к ответственности тех, кто прибегает к насилию против демонстрантов, способствует цензуре и крадет у народа Ирана».

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    В Иране с 28 декабря проходят масштабные акции протеста. В столкновениях с полицией погибли не менее 20 человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов. По данным властей, за участие в беспорядках арестованы свыше 450 человек. Президент Ирана заявил, что протесты вызваны не только внутренними проблемами, но и подстрекательством извне, в том числе из США. А президент США Дональд Трамп пообещал участникам антиправительственных акций «огромную поддержку». В МИД РФ прокомментировали ситуацию, назвав попытки вмешательства во внутренние дела Ирана абсолютно недопустимыми.

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