МИД РФ о митингах в Иране: внешнее вмешательство недопустимо

В МИД РФ прокомментировали антиправительственные выступления в Иране.
В российском внешнеполитическом ведомстве назвали митинги внутренним делом Ирана и заявили о недопустимости вмешательства извне.
МИД РФ: «Это внутреннее дело Ирана. Недопустимо внешнее вмешательство, дестабилизирующее обстановку».
Также в МИД РФ выразили надежду на то, что ситуация не будет развиваться по сценарию насилия и кровопролития, передает «Интерфакс».
Напомним, митинги и антиправительственные выступления продолжаются в иранских городах с 28 декабря. Жертвами столкновений стали уже 12 человек. При этом появлялись сообщения о попытках митингующих взять под контроль полицейские участки и военные базы.
Отметим, что протестующих ранее поддержал Белый дом, а президент США Дональд Трамп заявил о необходимости перемен в Иране. В свою очередь президент Исламской Республики Хасан Роухани заявил, что протесты вызваны внутренними проблемами в стране, а также подстрекательством со стороны других стран, в том числе Саудовской Аравии.
МИД РФ: «Это внутреннее дело Ирана. Недопустимо внешнее вмешательство, дестабилизирующее обстановку».
Также в МИД РФ выразили надежду на то, что ситуация не будет развиваться по сценарию насилия и кровопролития, передает «Интерфакс».
Напомним, митинги и антиправительственные выступления продолжаются в иранских городах с 28 декабря. Жертвами столкновений стали уже 12 человек. При этом появлялись сообщения о попытках митингующих взять под контроль полицейские участки и военные базы.
Отметим, что протестующих ранее поддержал Белый дом, а президент США Дональд Трамп заявил о необходимости перемен в Иране. В свою очередь президент Исламской Республики Хасан Роухани заявил, что протесты вызваны внутренними проблемами в стране, а также подстрекательством со стороны других стран, в том числе Саудовской Аравии.
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