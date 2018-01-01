Приходи на меня посмотреть <sup><small>0+</small></sup>
ТВ-Эфир
Приходи на меня посмотреть 0+
    •  

    МИД РФ о митингах в Иране: внешнее вмешательство недопустимо

    комментировать

    МИД РФ о митингах в Иране: внешнее вмешательство недопустимо

    МИД РФ о митингах в Иране: внешнее вмешательство недопустимо

    В МИД РФ прокомментировали антиправительственные выступления в Иране.

    В российском внешнеполитическом ведомстве назвали митинги внутренним делом Ирана и заявили о недопустимости вмешательства извне.

    МИД РФ: «Это внутреннее дело Ирана. Недопустимо внешнее вмешательство, дестабилизирующее обстановку».

    Также в МИД РФ выразили надежду на то, что ситуация не будет развиваться по сценарию насилия и кровопролития, передает «Интерфакс».

    Напомним, митинги и антиправительственные выступления продолжаются в иранских городах с 28 декабря. Жертвами столкновений стали уже 12 человек. При этом появлялись сообщения о попытках митингующих взять под контроль полицейские участки и военные базы.

    Отметим, что протестующих ранее поддержал Белый дом, а президент США Дональд Трамп заявил о необходимости перемен в Иране. В свою очередь президент Исламской Республики Хасан Роухани заявил, что протесты вызваны внутренними проблемами в стране, а также подстрекательством со стороны других стран, в том числе Саудовской Аравии.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru