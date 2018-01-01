Иранский министр заявил о временном отключении соцсетей

Министр связи и коммуникаций Ирана Мохаммад Джавад Азери Джахроми опроверг слухи о постоянном отключении соцсетей на фоне протестов.
Джахроми подчеркнул, что соцсети были отключены временно.
При этом министр заявил, что слухи о постоянном отключении соцсетей распространяются для того, чтобы создать «социальное недовольство и пессимизм», передает РИА Новости.
Напомним, ранее стало известно, что иранские власти заблокировали доступ к Telegram и Instagram на фоне антиправительственных протестов, жертвами которых уже стали как минимум 12 человек.
Массовые акции протеста начались в Иране в минувший четверг. Демонстранты, недовольные экономической ситуацией и работой руководства страны, вышли на улицы Тегерана, Кума, Керманшаха, Мешхеда, Хамадана и других городов. Появлялись сообщения о том, что митингующие атаковали муниципальные здания и банки.
При этом министр заявил, что слухи о постоянном отключении соцсетей распространяются для того, чтобы создать «социальное недовольство и пессимизм», передает РИА Новости.
Напомним, ранее стало известно, что иранские власти заблокировали доступ к Telegram и Instagram на фоне антиправительственных протестов, жертвами которых уже стали как минимум 12 человек.
Массовые акции протеста начались в Иране в минувший четверг. Демонстранты, недовольные экономической ситуацией и работой руководства страны, вышли на улицы Тегерана, Кума, Керманшаха, Мешхеда, Хамадана и других городов. Появлялись сообщения о том, что митингующие атаковали муниципальные здания и банки.
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