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    Два человека погибли в ходе массовых протестов в Иране

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    • Фото: @AliSalari1965 /twitter.com
    Два человека погибли в ходе массовых протестов в Иране

    Два человека погибли в ходе массовых протестов в Иране

    Два человека погибли в ходе массовых протестов в Иране
  • Фото: @AliSalari1965 /twitter.com

    • Иранские власти подтвердили гибель двоих человек в ходе антиправительственной акции в Доруде.

    Заместитель губернатора иранской провинции Лурестан Хабибулла Ходжастепур заявил, что в ходе акции протеста накануне погибли два человека. Он подчеркнул, что митинг был незаконным, передает «Интерфакс». По его словам, сотрудники сил безопасности не открывали огонь по разбушевавшейся толпе.

    Хабибулла Ходжастепур: «В субботу вечером в Доруде проходила незаконная акция протеста, и на улицы вышло некоторое число людей, которые послушались призывов от враждебно настроенных групп, что в итоге привело к столкновениям. К сожалению, в этих столкновениях были убиты двое жителей Доруда».

    В свою очередь в Корпусе Стражей Исламской революции (КСИР) заявили, что два человека погибли и еще шестеро были ранены в результате стрельбы, которую открыла группа неизвестных с охотничьим и боевым оружием. По версии корпуса, эти люди вели беспорядочный огонь по участникам акции протеста и по резиденции местных властей.

    Массовые акции протеста начались в Иране в четверг. Они были вызваны недовольством экономической ситуацией в стране. Демонстрации, в частности, прошли в Тегеране, Куме, Керманшахе, Мешхеде, Хамадане, Реште. Появлялись сообщения, что митингующие атаковали муниципальные здания и банки.

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