Президент Ирана: к протестам привели проблемы в стране и провокации извне

Президент Ирана Хасан Роухани пообещал решить экономические проблемы в стране.
Беспорядки в Иране, в ходе которых уже погибли 12 человек, вызваны внутренними проблемами в стране и провокациями извне, заявил в понедельник президент страны Хасан Роухани.
Хасан Роухани, президент Ирана: «Не все люди на улицах — те, кем руководят иностранцы. Есть те, кто протестует в связи с собственными чувствами и проблемами».
Роухани также пообещал приложить все усилия, чтобы решить проблемы безработицы и инфляции в стране, а также удвоить усилия для борьбы с экологическими проблемами, передает РИА Новости со ссылкой на иранские СМИ.
Президент Ирана также обвинил несколько стран, в частности, Саудовскую Аравию в попытках «спровоцировать беспорядки». По словам Роухани, «врагов Ирана злят его триумф, успехи и прогресс».
Массовые акции протеста начались в Иране в минувший четверг. Демонстранты, недовольные экономической ситуацией и работой руководства страны, вышли на улицы Тегерана, Кума, Керманшаха, Мешхеда, Хамадана и других городов. Появлялись сообщения о том, что митингующие атаковали муниципальные здания и банки, а также о стрельбе.
Сообщалось также, что на фоне протестов иранские власти заблокировали доступ к Telegram и Instagram, но министр связи и коммуникаций Ирана Мохаммад Джавад Азери Джахроми заявил, что ограничение было временным.
Хасан Роухани, президент Ирана: «Не все люди на улицах — те, кем руководят иностранцы. Есть те, кто протестует в связи с собственными чувствами и проблемами».
Роухани также пообещал приложить все усилия, чтобы решить проблемы безработицы и инфляции в стране, а также удвоить усилия для борьбы с экологическими проблемами, передает РИА Новости со ссылкой на иранские СМИ.
Президент Ирана также обвинил несколько стран, в частности, Саудовскую Аравию в попытках «спровоцировать беспорядки». По словам Роухани, «врагов Ирана злят его триумф, успехи и прогресс».
Массовые акции протеста начались в Иране в минувший четверг. Демонстранты, недовольные экономической ситуацией и работой руководства страны, вышли на улицы Тегерана, Кума, Керманшаха, Мешхеда, Хамадана и других городов. Появлялись сообщения о том, что митингующие атаковали муниципальные здания и банки, а также о стрельбе.
Сообщалось также, что на фоне протестов иранские власти заблокировали доступ к Telegram и Instagram, но министр связи и коммуникаций Ирана Мохаммад Джавад Азери Джахроми заявил, что ограничение было временным.
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