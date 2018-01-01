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    Жертвами беспорядков во время массовых протестов в Иране стали 10 человек

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    Жертвами беспорядков во время массовых протестов в Иране стали 10 человек

    Жертвами беспорядков во время массовых протестов в Иране стали 10 человек

    Жертвами беспорядков во время массовых протестов в Иране стали 10 человек
  • Фото: Associated Press © 2018

    • Число погибших в результате беспорядков в разных городах Ирана достигло 10 человек.

    Число жертв беспорядков во время акций протеста в разных городах Ирана выросло до 10 человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местное государственное телевидение.

    Массовые акции протеста проходят в Иране с четверга. Демонстранты недовольны экономической ситуацией и работой нынешнего руководства страны. Демонстрации, в частности, прошли в Тегеране, Куме, Керманшахе, Мешхеде, Хамадане, Реште. Появлялись сообщения, что митингующие атаковали муниципальные здания и банки. Президент Ирана Хасан Роухани призывал протестующих к спокойствию.

    В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) ранее заявили, что в Доруде два человека погибли и шестеро пострадали в результате стрельбы, которую открыла группа неизвестных с охотничьим и боевым оружием. По версии корпуса, эти люди вели беспорядочный огонь по участникам акции протеста и по резиденции местных властей.

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