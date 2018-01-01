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    Трамп: иранцы хотят еды и свободы

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    Трамп: иранцы хотят еды и свободы

    Трамп: иранцы хотят еды и свободы

    Президент США поддержал участников антиправительственных акций в Иране.

    Дональд Трамп обвинил иранские власти в «разграблении богатств» страны и нарушении прав человека, и заявил, что сегодня Исламская Республика нуждается в переменах.

    Дональд Трамп, президент США: «Великий иранский народ многие годы страдает от репрессий. Они хотят еды и свободы. Настало время перемен!»

    Также Трамп назвал «ужасным» соглашение, в рамках которого Иран ограничил свою ядерную программу в обмен на отмену международных санкций.



    Напомним, в иранских городах уже несколько дней продолжаются акции протеста против руководства страны. Демонстранты не только устраивали митинги, но и пытались взять под контроль полицейские участки и военные базы. Жертвами столкновений и беспорядков уже стали 12 человек.

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