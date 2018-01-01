Трамп: иранцы хотят еды и свободы

Президент США поддержал участников антиправительственных акций в Иране.
Дональд Трамп обвинил иранские власти в «разграблении богатств» страны и нарушении прав человека, и заявил, что сегодня Исламская Республика нуждается в переменах.
Дональд Трамп, президент США: «Великий иранский народ многие годы страдает от репрессий. Они хотят еды и свободы. Настало время перемен!»
Также Трамп назвал «ужасным» соглашение, в рамках которого Иран ограничил свою ядерную программу в обмен на отмену международных санкций.
Напомним, в иранских городах уже несколько дней продолжаются акции протеста против руководства страны. Демонстранты не только устраивали митинги, но и пытались взять под контроль полицейские участки и военные базы. Жертвами столкновений и беспорядков уже стали 12 человек.
Дональд Трамп, президент США: «Великий иранский народ многие годы страдает от репрессий. Они хотят еды и свободы. Настало время перемен!»
Также Трамп назвал «ужасным» соглашение, в рамках которого Иран ограничил свою ядерную программу в обмен на отмену международных санкций.
Iran is failing at every level despite the terrible deal made with them by the Obama Administration. The great Iranian people have been repressed for many years. They are hungry for food & for freedom. Along with human rights, the wealth of Iran is being looted. TIME FOR CHANGE!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 января 2018 г.
Напомним, в иранских городах уже несколько дней продолжаются акции протеста против руководства страны. Демонстранты не только устраивали митинги, но и пытались взять под контроль полицейские участки и военные базы. Жертвами столкновений и беспорядков уже стали 12 человек.
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