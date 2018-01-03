Трамп пообещал протестующим в Иране «огромную поддержку» от США

Президент США Дональд Трамп пообещал поддержать жителей Ирана, протестующих против правительства.
В своем Twitter Трамп отметил, что с большим уважением относится к гражданам Ирана, которые протестуют против «коррумпированного правительства» и пообещал оказать им поддержку, когда придет время.
Дональд Трамп: «Я уважаю народ Ирана, который борется с коррумпированным правительством! Вы увидите огромную поддержку от Соединенных Штатов в надлежащее время!».
Напомним, акции протеста начались в Иране 28 декабря. Они были вызваны недовольством экономической ситуацией в стране. Крупные митинги состоялись в Тегеране, Куме, Керманшахе, Мешхеде, Хамадане, Реште. В столкновениях с полицией погибли по меньшей мере 20 человек, в том числе сотрудники сил правопорядка. По данным иранских властей, за участие в беспорядках арестованы свыше 450 человек.
Ранее Тегеран призвал президента США перестать размещать в Twitter сообщения, оскорбляющие другие народы. Власти Ирана заявили, что беспорядки вызваны не только экономическими трудностями, но и подстрекательством извне, в частности со стороны США и Саудовской Аравии.
Дональд Трамп: «Я уважаю народ Ирана, который борется с коррумпированным правительством! Вы увидите огромную поддержку от Соединенных Штатов в надлежащее время!».
Such respect for the people of Iran as they try to take back their corrupt government. You will see great support from the United States at the appropriate time!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 января 2018 г.
Напомним, акции протеста начались в Иране 28 декабря. Они были вызваны недовольством экономической ситуацией в стране. Крупные митинги состоялись в Тегеране, Куме, Керманшахе, Мешхеде, Хамадане, Реште. В столкновениях с полицией погибли по меньшей мере 20 человек, в том числе сотрудники сил правопорядка. По данным иранских властей, за участие в беспорядках арестованы свыше 450 человек.
Ранее Тегеран призвал президента США перестать размещать в Twitter сообщения, оскорбляющие другие народы. Власти Ирана заявили, что беспорядки вызваны не только экономическими трудностями, но и подстрекательством извне, в частности со стороны США и Саудовской Аравии.
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