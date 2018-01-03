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    Трамп пообещал протестующим в Иране «огромную поддержку» от США

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    Трамп пообещал протестующим в Иране «огромную поддержку» от США

    Трамп пообещал протестующим в Иране «огромную поддержку» от США

    Трамп пообещал протестующим в Иране «огромную поддержку» от США
  • Фото: Associated Press © 2018, Ebrahim Noroozi

    • Президент США Дональд Трамп пообещал поддержать жителей Ирана, протестующих против правительства.

    В своем Twitter Трамп отметил, что с большим уважением относится к гражданам Ирана, которые протестуют против «коррумпированного правительства» и пообещал оказать им поддержку, когда придет время.

    Дональд Трамп: «Я уважаю народ Ирана, который борется с коррумпированным правительством! Вы увидите огромную поддержку от Соединенных Штатов в надлежащее время!».




    Напомним, акции протеста начались в Иране 28 декабря. Они были вызваны недовольством экономической ситуацией в стране. Крупные митинги состоялись в Тегеране, Куме, Керманшахе, Мешхеде, Хамадане, Реште. В столкновениях с полицией погибли по меньшей мере 20 человек, в том числе сотрудники сил правопорядка. По данным иранских властей, за участие в беспорядках арестованы свыше 450 человек.

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    Ранее Тегеран призвал президента США перестать размещать в Twitter сообщения, оскорбляющие другие народы. Власти Ирана заявили, что беспорядки вызваны не только экономическими трудностями, но и подстрекательством извне, в частности со стороны США и Саудовской Аравии.

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