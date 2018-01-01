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    Протестующий расстрелял полицейских в Иране

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    Протестующий расстрелял полицейских в Иране

    Протестующий расстрелял полицейских в Иране

    Протестующий расстрелял полицейских в Иране
  • Фото: Reuters © 2018

    • Участник акции протеста убил одного полицейского и ранил еще трех правоохранителей.

    Нападение произошло в городе Неджефабад в провинции Исфахан. Протестующий открыл огонь из охотничьего ружья, сообщил официальный представитель иранской полиции Саид Монтазер аль-Махди.

    При этом генерал не стал уточнять, когда именно произошла стрельба, передает Reuters.

    Напомним, антиправительственные акции протеста продолжаются в иранских городах с четверга, 28 декабря. Демонстранты выражают недовольство экономической ситуацией и руководством государства. Ранее сообщалось, что жертвами столкновений стали как минимум 12 человек. При этом местные СМИ сообщали о попытках вооруженного захвата полицейских участков и военных баз.

    смотретьПрезидент Ирана: к протестам привели проблемы в стране и провокации извне
    Президент Ирана: к протестам привели проблемы в стране и провокации извне
    Президент Хасан Роухани заявил, что протесты вызваны не только внутренними проблемами страны, но и подстрекательством извне, в том числе из Вашингтона. Дональд Трамп же выразил поддержку протестующим, заявив, что иранский народ долго подвергался репрессиям, а теперь для него настало время перемен. Российский МИД в этой связи заявил о недопустимости вмешательства во внутренние дела Ирана.

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