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    МИД Ирана призвал Трампа прекратить публиковать оскорбительные твиты. Twitter, Иран, Трамп Дональд, беспорядки, митинги и протесты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМИД Ирана призвал Трампа прекратить публиковать оскорбительные твиты

    МИД Ирана призвал Трампа прекратить публиковать оскорбительные твиты

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    МИД Ирана призвал Трампа прекратить публиковать оскорбительные твиты

    МИД Ирана призвал Трампа прекратить публиковать оскорбительные твиты

      Министерство иностранных дел Ирана призвало президента США Дональда Трампа перестать размещать в Twitter сообщения, оскорбляющие другие народы.

      Телевидение Ирана показало кадры нападения на полицейский участок с целью захвата оружия. Это произошло минувшей ночью в городе Кахдариджан провинции Исфахан. В ходе инцидента погибли шесть человек, здание участка сгорело.

      Мирные демонстрации против роста цен, начавшиеся в Иране несколько дней назад, быстро переросли в серьезные столкновения и акты насилия. Число жертв уже перевалило за два десятка. Власти Ирана заявляют, что беспорядки вызваны не только экономическими трудностями, но и подстрекательством извне, в частности, со стороны США и Саудовской Аравии. Об этом говорил сегодня и духовный лидер страны аятолла Али Хаменеи.

      Али Хаменеи: «Враги лишь ждут возможности вмешаться. Посмотрите на события последних дней. Все, кому не нравится Исламская республика, используют деньги, оружие, политику и разведку, чтобы уничтожить Исламскую республику и исламскую революцию».

      А Дональд Трамп сегодня вновь обратился к Twitter и написал, что «жестокий и коррумпированный иранский режим» использовал полученные от Обамы деньги на спонсорство терроризма и личное обогащение. В ответ на это МИД Ирана посоветовал президенту США воздерживаться от оскорбительных выпадов в адрес других наций и заняться внутренними делами США.

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